Διζωνικό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο και πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια – Τα οφέλη

Από την 1η Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ρεύματος και το οποίο θα έχει διάρκεια έως τον Μάρτιο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο ισχύει το θερινό ωράριο διζωνικού τιμολογίου ρεύματος. Αναλυτικότερα οι ώρες του διζωνικού τιμολογίου είναι οι εξής:

Χειμερινό ωράριο

  • Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00
  • Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Θερινό ωράριο

  • Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00
  • Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζώνες ισχύουν καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας ενώ ήδη από την 1η Φεβρουαρίου 2025, οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν αν έχουν μεταβεί στη νέα διζωνική μειωμένη τιμολόγηση  μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ.

Ποια είναι τα οφέλη

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ από την 1η Φεβρουαρίου είναι σε ισχύ το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης, το οποίο παρέχει την πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με το ωράριο του διζωνικού συστήματος, υπάρχει όφελος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα τιμολόγια χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Mειωμένη τιμολόγηση

Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν την ένταξη στο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης:

  • Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ μειωμένο τιμολόγιο (πρώην νυκτερινό), μπορούν να το αιτηθούν μέσω της Εφαρμογής Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Σε περίπτωση που ήτανε σε μειωμένο τιμολόγιο, τότε έχουν ήδη ενταχθεί στο διζωνικό.

Σύμφωνα με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για το διζωνικό τιμολόγιο:

  • Μπορούν να εξοικονομήσουν 30% με 35% ρεύμα  εάν χρησιμοποιούν τις  ενεργοβόρες οικιακές συσκευές  στις ζώνες των 12 μ.μ. – 3 μ.μ. ή 2 π.μ.  με 5 π.μ.

