ΟΗΕ: Το σχέδιο για τη Γάζα εντελώς ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία» δηλώνει η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ ΑΛΜΠΑΝΕΖΕ ΟΗΕ

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, επέκρινε χθες Τετάρτη το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που διαπραγματεύτηκαν τα μέρη και προώθησε η Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς το ανεπαρκές για να τερματιστεί αυτή που χαρακτήρισε «γενοκτονία» των Παλαιστινίων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Εύθραυστη ανακωχή συνεχίζει να εφαρμόζεται από τη 10η Οκτωβρίου στο πλαίσιο συμφωνίας με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος δυο χρόνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που συμπεριλάμβανε τον επαναπατρισμό των ομήρων που απέμεναν, την αύξηση της βοήθειας που διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας και προοδευτικά την ανοικοδόμηση στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή.

Το σχέδιο αυτό είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε η κ. Αλμπανέζε.

Χρειάζεται δέσμευση για να «τερματιστεί η κατοχή, να τερματιστεί η εκμετάλλευση παλαιστινιακών πόρων, να τερματιστεί ο Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να ελέγχουν περίπου τη μισή Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν πρόκειται για πόλεμο, πρόκειται για γενοκτονία όταν υπάρχει πρόθεση να καταστραφεί ένας λαός ως τέτοιος», υπογράμμισε η κ. Αλμπανέζε, που ενεργεί με εντολή του ΟΗΕ, αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματός του.

Επιτροπή που δρα με εντολή του ΟΗΕ και διάφορες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορούν το Ισραήλ πως είχε σκοπό να διαπράξει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει τις κατηγορίες αυτές, που χαρακτηρίζει «ψευδείς» και «αντισημιτικές».

Από τη Νότια Αφρική

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε κατά την παρουσία της στη Νότια Αφρική – χώρα η οποία έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) εναντίον του Ισραήλ καταγγέλλοντας γενοκτονία των Παλαιστινίων -, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει σε ετήσια εκδήλωση που φέρει τιμητικά το όνομα του Νέλσον Μαντέλα μεθαύριο Σάββατο 25η Οκτωβρίου.

Η ειδική εισηγήτρια, στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο, εξαιτίας των σφοδρών επικρίσεών της στο Ισραήλ, θα παρουσιάσει εξάλλου έκθεση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τις επόμενες ημέρες.

Στην προκαταρκτική εκδοχή του κειμένου, αναρτηθείσα σε ιστότοπο του ΟΗΕ, η ιταλίδα νομικός καταγγέλλει αυτή που χαρακτηρίζει «συνέργεια» δυτικών κυβερνήσεων στην τραγωδία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η γενοκτονική βία γινόταν οφθαλμοφανής»

«Ακόμη και καθώς η γενοκτονική βία γινόταν οφθαλμοφανής, κράτη, κυρίως δυτικά, παρείχαν και συνεχίζουν να παρέχουν στο Ισραήλ υποστήριξη στρατιωτική, διπλωματική, οικονομική και ιδεολογική, ακόμη και ενώ μετατρέπονταν σε όπλα (από τον ισραηλινό στρατό) ο λιμός και η ανθρωπιστική βοήθεια».

Τα κράτη αυτή «θα μπορούσαν και θα έπρεπε να κληθούν να λογοδοτήσουν επειδή βοήθησαν, συνέβαλαν ή συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες», που είναι παράνομες, κρίνει ακόμη στα συμπεράσματα της έκθεσής της η ειδική εισηγήτρια (σελ. 23).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Νότια Αφρική, η κ. Αλμπανέζε επισήμανε εξάλλου ότι «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διέπραξαν μόνο γενοκτονία στη Γάζα».

«Οδηγούν σε διάβρωση, κατάρρευση το πολυμερές σύστημα, απειλώντας οποιονδήποτε προσπαθεί να προωθήσει τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», κατήγγειλε, αναφερόμενη ιδίως στα τέσσερα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στα οποία επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις από την Ουάσιγκτον.

Όσο για την αναθέρμανση της συζήτησης τους τελευταίους μήνες για τη λύση δυο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έκανε λόγο για «πρόσχημα», που είχε σκοπό να δίνεται η εντύπωση πως αναλαμβάνεται δράση ενώ «το επείγον ήταν να συζητηθεί (…) πώς θα σταματήσει η γενοκτονία», υπογράμμισε.

Για την Ιταλίδα νομικό, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ πρέπει να διακόψουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, καθώς δεν είναι «υποχρεωμένες να βοηθούν» οποιοδήποτε κράτος διαπράττει «παράνομες ενέργειες». Αυτά «που διατηρούν ακόμη σχέσεις με το Ισραήλ, διπλωματικές, αλλά πάνω απ’ όλα οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές, φέρουν όλα ευθύνη σε ορισμένο βαθμό», έκρινε η κ. Αλμπανέζε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος δεν είναι άνθρωπος; Μόνο το 3% με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και παρατηρητικότητα μπορεί να περάσει το τεστ σε 7 δευτερό...

Ψητά apple fritters: Συνταγή για πεντανόστιμο μηλοπιτάκι-κέικ

Διζωνικό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο- Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια – Ποια είναι τα οφέλη

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:35 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Οδηγός φορτηγού πέφτει «αφρενάριστος» επάνω σε ακινητοποιημένα οχήματα – 3 νεκροί

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ένα ημιφορτηγό πέφτει ...
04:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση θα απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση είναι τα βασικά...
03:35 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Τουλάχιστον εννιά νεκροί από εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια

Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, στοίχισαν τη ζω...
02:05 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν – Κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/10) κυρώσεις στους ρωσικούς εν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς