Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η ένστασή του για το «μαλλί της γριάς» – «Αλλάξτε το, είναι δυνατόν;»

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Με ένα ακόμα νέο επεισόδιο για το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήρθε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ της Τετάρτης (22/10), στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Μάλιστα, κατά τη ροή των ερωτήσεων, ο παρουσιαστής θέλησε να θίξει μια πολύ ιδιαίτερη ένσταση που έχει πλέον απέναντι στο αγαπημένο… μαλλί της γριάς!

Ειδικότερα, συνομιλώντας με την διαγωνιζόμενη του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής. «Να ζητήσω μια χάρη, γιατί είμαστε πλέον στο 2025. Το έκανα και σε ένα γύρισμα για το “The Roadshow”. Μπορούμε να το αλλάξουμε το μαλλί της γριάς και να το κάνουμε μαλλί της γιαγιάς; Δηλαδή τι είναι αυτό, μαλλί της γριάς; Ρε παιδί μου, δεν ακούγεται ωραίο. “Της γριάς”, “η γριά τάδε” λέγαμε… “η γριά Κατίνα”. Όταν, όμως, λες “η γιαγιά Κατίνα” είναι άλλο».

«Και μου ‘ρθε προχθές, όταν έκανα κάπου ένα γύρισμα και είπα “μπορείς να μου δώσεις μαλλί της γιαγιάς;”. Με κοιτάει αυτός και του ξαναείπα, “μαλλί της γιαγιάς”. Αλλάξτε το, κάντε το λίγο πιο γλυκό και πιο ευγενικό. Τι μαλλί της γριάς; Είναι σαν να λες “δωσ’ μου να φάω την καράφλα του παππού”. Είναι δυνατόν; Συγνώμη, έχω διάφορα και τα μοιράζομαι μαζί σας» πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

