Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα» – Η σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του

Enikos Newsroom

Media

Σε μία σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του, με την οποία απέκτησαν τον γιο τους, Αναστάση, προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από το The 2Night Show.

Έχοντας καλεσμένη τη Λένα Δροσάκη τα μεσάνυχτα της Τρίτης (21/10) και, προκειμένου να της απευθύνει σχετική ερώτηση για το διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έκανε έναν παραλληλισμό με τη δική του περίπτωση.

«Την ερώτηση θα σου την κάνω, επειδή κι εγώ με τη μαμά του Αναστάση δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Ουσιαστικά, είμαστε πολλά περισσότερα χρόνια χωρισμένοι ως γονείς παρά μαζί. Κι εσείς το ίδιο με τον Αλέξανδρο. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό;», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής, περιμένοντας την απάντηση από την καλεσμένη του.

«Ένα διαζύγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άκουσα μία λέξη που αντιπροσωπεύει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αναίμακτο. Όντως, δεν είναι τίποτα αναίμακτο σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και να έχουμε συμφωνήσει να το τελειώσουμε, ακόμα και εκεί είναι δύσκολο. Η πρόθεση όμως είναι… επειδή είμαστε οικογένεια, θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Καλώς ή κακώς, θέλουμε, δεν θέλουμε θα πορευτούμε με αυτό.

Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι δύσκολη, ειδικά στην αρχή γιατί υπάρχει θυμός, υπάρχει κάποιος που είναι πληγωμένος, κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο, εκεί έρχεται μια προσωπική διαδικασία που οφείλουμε ως γονείς να συγχωρέσουμε εμάς, μετά τον άλλον και μετά να πορευτούμε μαζί. Αυτό θέλει χρόνο να συμβεί. Οπότε στην αρχή ήταν δύσκολα τα πράγματα», παραδέχτηκε από την πλευρά της η Λένα Δροσάκη.

