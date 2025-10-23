Λούβρο: Η διευθύντρια παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κενά στο σύστημα καμερών που επέτρεψαν την κλοπή – Ζητεί εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος μέσα στο μουσείο

Το παλιό σύστημα καμερών ασφαλείας του Λούβρου απέτυχε την Κυριακή να εντοπίσει εγκαίρως τους δράστες και να αποτρέψει την κλοπή, δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου σήμερα, Τετάρτη (22/10), καθώς το Λούβρο άνοιξε ξανά τις πόρτες του στους επισκέπτες.

Η κλοπή στο Λούβρο είναι «τεράστιο τραύμα», δήλωσε. «Αυτή η κλοπή τραυματίζει το μουσείο μας στην πιο βαθιά αποστολή του. Δεν τίθεται καθόλου θέμα για μένα να αποφύγω ή να υιοθετήσω μια θέση άρνησης», προσέθεσε.

«Παρά τις προσπάθειές μας, παρά τη σκληρή δουλειά μας κάθε μέρα, ηττηθήκαμε», δήλωσε η Λοράνς ντε Καρ, διευθύντρια του Λούβρου, σε κατάθεσή της σε επιτροπή της Γερουσίας.

«Δεν εντοπίσαμε την άφιξη των κλεφτών αρκετά νωρίς», είπε, αποδίδοντας την ευθύνη στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν αρκετές κάμερες έξω από το μουσείο για την επιτήρηση της περιοχής.

Τόνισε πως ο συναγερμός λειτούργησε, αλλά οι εξωτερικές κάμερες ασφαλείας δεν κάλυπταν πλήρως την πρόσοψη του μουσείου και ανέφερε ότι, συγκεκριμένα, το παράθυρο από το οποίο μπήκαν οι κλέφτες δεν επιτηρούνταν από το σύστημα των καμερών.

Η διευθύντρια του Λούβρου παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κενά στο σύστημα καμερών που επέτρεψαν την κλοπή.

«Η μόνη κάμερα που ήταν εγκατεστημένη ήταν στραμμένη προς τα δυτικά και, ως εκ τούτου, δεν κάλυπτε το μπαλκόνι από το οποίο έγινε η κλοπή», είπε.

«Υπάρχουν μερικές κάμερες περιμετρικής κάλυψης, αλλά είναι παλιές», παραδέχθηκε.

Η ντε Καρ επέμεινε ότι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα πως η ασφάλεια του κτηρίου, ηλικίας αιώνων, βρισκόταν σε άθλια κατάσταση.

«Οι προειδοποιήσεις που είχα εκφράσει επιβεβαιώθηκαν με τρομερό τρόπο την περασμένη Κυριακή», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του πιο επισκέψιμου μουσείου παγκοσμίως δήλωσε ότι δεν θέλει «να αφήσει να πιστεύεται ότι αυτή η κλοπή ήταν μοιραίο να γίνει».

«Δεν έχω σταματήσει, από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Σεπτέμβριο του 2021, να εφιστώ την προσοχή της εποπτικής μας αρχής, της εθνικής αντιπροσωπείας και των μέσων ενημέρωσης στην κατάσταση υποβάθμισης και γενικής απαξίωσης του Λούβρου, των κτιρίων του και των δομών του», υπογράμμισε.

Η διευθύντρια του Λούβρου δήλωσε ακόμα ότι θέλει την εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος «μέσα στο μουσείο». «Θα ήθελα να ζητήσω από το υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει εάν η εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος εντός του μουσείου θα ήταν εφικτή», ανέφερε.

Ανάμεσα στα άλλα μέτρα ασφαλείας που εξετάζονται «βραχυπρόθεσμα», η Λοράνς ντε Καρ επικαλέστηκε «την ασφάλεια των χώρων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το Λούβρο, κυρίως του οδοστρώματος».

«Σκέφτομαι, για παράδειγμα, μηχανήματα που ορίζουν αποστάσεις ώστε να εμποδίζεται η στάθμευση των οχημάτων δίπλα στο μουσείο», εξήγησε.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Λούβρου επανήλθε στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και στα πρώτα «τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται».

Μακροπρόθεσμα, η διευθύντρια του Λούβρου μίλησε για τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ασφαλείας του μουσείου, ή στο «κατευθυντήριο σχήμα εξοπλισμών ασφαλείας», συγκεκριμένα με τον διπλασιασμό του αριθμού των καμερών στα 370 στρέμματα στα οποία εκτείνεται το Λούβρο και οι περιβάλλοντες χώροι του, και με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και εντοπισμού εισβολών.

Η διευθύντρια του μουσείου διαβεβαίωσε τα μέλη της Γερουσίας ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου.

«Διαφωνώ με τα στοιχεία που περιέχονται στην προκαταρκτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου», δήλωσε.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο εξέτασε την περίοδο μεταξύ 2019 και 2024, έκανε λόγο για «καθυστέρηση που συνεχίζεται» σε αυτόν τον τομέα.

Ακόμη, η ντε Καρ δήλωσε ότι ένα διαμαντένιο και σμαραγδένιο στέμμα, το οποίο έφερε πολύτιμα κοσμήματα και το οποίο έπεσε από τους κλέφτες κατά την αποχώρησή τους από το μουσείο, μπορεί να αποκατασταθεί.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι είναι δυνατή μια λεπτή αποκατάσταση», δήλωσε, εξηγώντας ότι το στέμμα δεν υπέστη ζημιά από την πτώση, αλλά από τους δράστες που προσπάθησαν να το αφαιρέσουν από ένα πολύ μικρό άνοιγμα στην ειδική βιτρίνα κοσμημάτων.

Ωστόσο, υπερασπίστηκε το σχέδιο ασφάλειας του μουσείου, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, αμφισβητώντας μια πρόσφατη έκθεση που ανέφερε «συνεχείς καθυστερήσεις» στην εφαρμογή του.

Πρόσθεσε ότι είχε υποβάλει την παραίτησή της στη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, η οποία δεν την έκανε δεκτή.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε την «επιτάχυνση» των μέτρων ασφαλείας στο Λούβρο, μετά την επαναλειτουργία του μουσείου του Παρισιού για τους τουρίστες.

Την Κυριακή, οι κλέφτες διέρρηξαν το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Παρισιού χρησιμοποιώντας σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου. Αφού παραβίασαν ένα παράθυρο και, εφοδιασμένοι με γωνιακό τροχό, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας, στη συνέχεια έκλεψαν τα γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ (102 εκατομμύρια δολάρια), πριν διαφύγουν με σκούτερ.

Η έρευνα «προχωρά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, λέγοντας ότι «έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από εκατό ερευνητές».

Το μουσείο απάντησε την Τρίτη στην κριτική ότι οι προθήκες που προστάτευαν τα κλεμμένα κοσμήματα ήταν εύθραυστες, λέγοντας ότι εγκαταστάθηκαν το 2019 και «αντιπροσωπεύουν μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια».

Η αναπαράσταση της ληστείας και το σενάριο λύτρων

Το δίκτυο BFM TV παρουσίασε γραφική αναπαράσταση καρέ-καρέ της «ληστείας του αιώνα», διάρκειας τριών λεπτών και 58 δευτερολέπτων, με κοινά εργαλεία όπως γωνιακούς τροχούς και πριόνια.

Το σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι ληστές ενδέχεται να προσπαθήσουν να πουλήσουν τα κλοπιμαία πίσω στο Λούβρο ή να αποσπάσουν λύτρα από τη γαλλική κυβέρνηση για την επιστροφή τους παρουσιάζουν γαλλικά δημοσιεύματα. «Αυτό μπορεί να μην συμβεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μειωθεί η προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης και οι δράστες να νιώσουν επαρκώς ασφαλείς ώστε να επικοινωνήσουν με τις αρχές», αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters.