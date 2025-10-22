Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο άτυπο δείπνο των «27» με τον Αλ Σίσι ο Πρωθυπουργός – Την Πέμπτη θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Το δείπνο πραγματοποιείται με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε-Αιγύπτου (σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών) και η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την εκεχειρία στη Γάζα, καθώς και στην ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα

Η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Μεταναστευτικό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών.

Στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της Ε.Ε 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τη σημασία της προσέγγισης «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο.

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η διπλή μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μις κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και οι μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σχετικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και απανθρακοποίηση, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Το θέμα αυτό αναλύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε.

