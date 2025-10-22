Γερμανία: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αστυνομίας και Στρατού – Ένας τραυματίας από την ασυνεννοησία των δύο υπηρεσιών

Μεγάλη αστυνομική και διασωστική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Έρντινγκ, της Βαυαρίας, στην Γερμανία, με την κατάσταση να μην είναι ακριβώς ξεκάθαρη για τις συνθήκες υπό τις οποίες η αστυνομία επενέβη σε άσκηση του Στρατού, με αποτέλεσμα να γίνει ανταλλαγή πυρών.

Πολυάριθμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πυροσβεστικής, έσπευσαν στην περιοχή Hohenlindener Straße του Altenerding ( Βαυαρία ) νωρίς το βράδυ της Τετάρτης. Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πετάει γύρω από την περιοχή και μπλε φώτα είναι ορατά παντού. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην BILD: «Σε αυτό το σημείο, μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω την επιχείρηση. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες».

Τι πήγε στραβά στην άσκηση της Bundeswehr

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η στρατιωτική αστυνομία της Bundeswehr διεξήγαγε άσκηση. Οι κάτοικοι κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και ανέφεραν ότι άτομα με μάσκες και τουφέκια παραμόνευαν γύρω από τους αχυρώνες, γεγονός που ώθησε την αστυνομία της πολιτείας να εκδώσει πλήρη συναγερμό.

Όταν οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί έφτασαν στο σημείο, η στρατιωτική αστυνομία προφανώς νόμιζε ότι αυτό ήταν επίσης μέρος της άσκησης και πυροβόλησε με πυρομαχικά ασκήσεων εναντίον των αστυνομικών, κοντά σε ένα εργοτάξιο. Η αστυνομία, με τη σειρά της, απάντησε στα πυρά, αλλά τα όπλα των αστυνομικών είχαν πραγματικά πυρομαχικά.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας στρατιώτης της Bundeswehr. Ευτυχώς, ο στρατιώτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, υπέστη γρατζουνιές στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες η αστυνομία γνώριζε για την άσκηση. Η BILD έμαθε ότι στην άσκηση φέρεται να συμμετείχαν και αστυνομικοί. Δεν είναι σαφές γιατί η αστυνομία του κρατιδίου στο Έρντινγκ προφανώς δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό.

Έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από το σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχει και δεν υπήρξε κίνδυνος για το κοινό.