Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Το εξοργιστικό μήνυμα που έλαβε για την λίγων μηνών κόρη της – «Μην κάνεις έτσι και το παιδί σου, μην το πεθάνεις και αυτό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
Φωτογραφία: Instagram/didi.afroditi

Τον περασμένο Ιούλιο η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την ηθοποιό να φέρνει στον κόσμο την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Δημήτρη Γεωργαντή. Η καλλιτέχνις, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τα ρατσιστικά σχόλια που έχει λάβει λόγω του σώματός της, έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου.

Μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στη συνέντευξή της αποκάλυψε τα εξοργιστικά μηνύματα που της έχουν στείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αφορούν την λίγων μηνών κόρη της.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για τα σχόλια που δέχεται μετά την γέννηση του παιδιού της, η ευτυχισμένη μητέρα ανέφερε: «Η αγάπη που έχω δεχτεί, τα μηνύματα και οι ευχές, το να σου εύχονται τόσο όμορφα πράγματα, δεν μπορώ να τα ανταποδώσω, είμαι ένας άνθρωπος».

Συνεχίζοντας, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή εξήγησε πως: «Θα δέχομαι πάντα και αρνητικά. Τα πιο πολλά τα γράφουν άνδρες και γυναίκες που έχουν οικογένεια πίσω τους, αυτό είναι το πιο τρομακτικό.

Έχουν πει αρκετές κακίες και για το παιδί μου. Λέει: “Αφού εσύ είσαι άρρωστη και παχύσαρκη, μην κάνεις έτσι και το παιδί σου. Μην το πεθάνεις και αυτό”».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Γερμανία: Το 70% των βιομηχανικών εταιρειών και μάλιστα των πιο ενεργοβόρων μεταφέρουν τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Τρομαχτική προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια του πνιγμού
περισσότερα
21:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μιμή Ντενίση για Διονύση Σαββόπουλο: «Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο»

Από το βράδυ της Τρίτης (21/10), όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, χιλ...
20:39 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Χάρις Αλεξίου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – «Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνιος» της Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη...
20:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μίλτος Καρατζάς: Ξέσπασε σε κλάματα για τον Διονύση Σαββόπουλο – «Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου έχει σκορπίσει την θλίψη στον κόσμο της Τέχνης κα...
19:55 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας για Διονύση Σαββόπουλο: «Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης με την μεγάλη κ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς