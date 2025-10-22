Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Το εξοργιστικό μήνυμα που έλαβε για την λίγων μηνών κόρη της – «Μην κάνεις έτσι και το παιδί σου, μην το πεθάνεις και αυτό»

Τον περασμένο Ιούλιο η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την ηθοποιό να φέρνει στον κόσμο την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Δημήτρη Γεωργαντή. Η καλλιτέχνις, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τα ρατσιστικά σχόλια που έχει λάβει λόγω του σώματός της, έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου.

Μεταξύ άλλων, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στη συνέντευξή της αποκάλυψε τα εξοργιστικά μηνύματα που της έχουν στείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αφορούν την λίγων μηνών κόρη της.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για τα σχόλια που δέχεται μετά την γέννηση του παιδιού της, η ευτυχισμένη μητέρα ανέφερε: «Η αγάπη που έχω δεχτεί, τα μηνύματα και οι ευχές, το να σου εύχονται τόσο όμορφα πράγματα, δεν μπορώ να τα ανταποδώσω, είμαι ένας άνθρωπος».

Συνεχίζοντας, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή εξήγησε πως: «Θα δέχομαι πάντα και αρνητικά. Τα πιο πολλά τα γράφουν άνδρες και γυναίκες που έχουν οικογένεια πίσω τους, αυτό είναι το πιο τρομακτικό.

Έχουν πει αρκετές κακίες και για το παιδί μου. Λέει: “Αφού εσύ είσαι άρρωστη και παχύσαρκη, μην κάνεις έτσι και το παιδί σου. Μην το πεθάνεις και αυτό”».