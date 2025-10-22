Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: «Μου καθάριζε αγγούρι και αβοκάντο χθες – Όταν έχεις καλό άνδρα»

Η Κατερίνα Καινούργιου στο πρόσωπο του Παναγιώτη Κουτσουμπή έχει βρει τον άνθρωπό της, τον συνοδοιπόρο της σε αυτή την ζωή. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας πριν από λίγους μήνες έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια, στη διάρκεια ταξιδιού τους, την οποία φυσικά η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» αποδέχτηκε.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει αναπτύξει μία ζεστή σχέση με το κοινό της και συχνά μέσα από την εκπομπή της μοιράζεται πράγματα από την κοινή της ζωή με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου την Τετάρτη (22/10) αποκάλυψε πως ο σύντροφός της την παρακολουθεί στην στήλη μαγειρικής του «Super Κατερίνα», και αναφέρθηκε στα σχόλια που της κάνει.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με τον Πέτρο Συρίγο, η παρουσιάστρια αποκάλυψε: «Δεν ξέρεις τι μου έχεις κάνει. Βλέπει και ο Παναγιώτης καμία φορά, τον ενημερώνουν, και μου λέει: “Δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο”. Το βράδυ μου λέει: “Δεν έφαγες όλο το φαγητό στον Πέτρο;”. Ο καημένος παιδιά, τι καλός. Όταν έχεις καλό άνδρα… Μου καθάριζε αγγούρι και αβοκάντο χθες. Τι καλός, μου λέει: “Έφαγες πολύ το μεσημέρι”».