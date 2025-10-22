Ειρήνη Μερκούρη: «Είμαι χριστιανή ορθόδοξη, Ελληνίδα 100%, τσιγγάνα, τραγουδίστρια, μητέρα και σύζυγος»

Το πρωί της Τετάρτης (22/10) η Ειρήνη Μερκούρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην 1,5 έτους κόρη της, η οποία έχει πάρει το όνομα «Δέσποινα» από την Παναγία, καθώς και στον σύζυγό της. Ακόμα, η καλλιτέχνις μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την αγάπη της προς τον Χριστό και την σχέση που έχει με την θρησκεία.

Μιλώντας για την κόρη της, η Ειρήνη Μερκούρη είπε ότι: «Είναι η κορυφή της ζωής μου. Δεν θα υπάρχει άλλο, μόνο το επόμενο, αν θέλει ο Χριστός και η Παναγία. Εγώ θέλω να κάνω και άλλα παιδάκια. Είναι κοριτσάκι, η Δέσποινά μου, είναι 1,5 έτους. Το όνομα Δέσποινα είναι από την Παναγία. Αυτό είναι από το Θεό. Πόσοι άνθρωποι προσπαθούν και δεν μπορούν. Εγώ πάντα ζητώ από τον Χριστό και την Παναγία. Έκανα τις προσευχές μου και είπα: “Χριστέ μου ό,τι θες. Ας γίνει το θέλημά σου”».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την πρώτη φορά που βγήκε με τον σύζυγό της, η τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Μου πρότεινε να πάμε για φαγητό και του είπα να βγούμε απόγευμα για να μην πάει στο πονηρό. Υπάρχει και μια παράδοση στη φυλή μας, γιατί είμαι 100% τσιγγάνα. Είμαι χριστιανή ορθόδοξη, Ελληνίδα 100%, τσιγγάνα, τραγουδίστρια, μητέρα και σύζυγος. Είναι σημαία μας ο Χριστός, η Ορθοδοξία».