Στέφανος Κορκολής για τον καρκίνο: «Όταν πήγα για την πρώτη μου χημειοθεραπεία…»

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/10), παραχώρησε συνέντευξη ο Στέφανος Κορκολής. Ο επιτυχημένος συνθέτης και ερμηνευτής, μεταξύ άλλων μίλησε και για την μάχη του με τον καρκίνο, τονίζοντας πως στη δική του περίπτωση «το κάπνισμα ήταν που μου έκανε τη ζημιά».

Μιλώντας για τον καρκίνο, ο Στέφανος Κορκολής εξομολογήθηκε πως: «Κάποτε λέγανε η κακιά αρρώστια, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Καρκίνος είναι. Είναι μία αρρώστια, δυστυχώς υπάρχει, δυστυχώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπουμε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά η επιστήμη προχωρά. Η πρόληψη σώζει!».

«Το πρώτο άκουσμα ήταν σοκ, απλά ξέρεις τι γίνεται; Όταν πήγα για την πρώτη μου χημειοθεραπεία και είδα καταστάσεις πολύ χειρότερες από τη δική μου, είπα “κάτσε στ’ αυγά σου, μια χαρά”. Ευχαρίστησα τον Θεό εκείνη την ώρα», συνέχισε.

Επιπλέον, ο καταξιωμένος συνθέτης είπε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι να μην καπνίζετε. Το κάπνισμα ήταν που μου έκανε τη ζημιά. Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει. Και σκοτώνει και άγρια και το λέει ένας πρώην καπνιστής όπου κάπνιζα πέντε πακέτα την ημέρα. Δεν χρησιμοποιούσα αναπτήρα, με το ένα τσιγάρο άναβα το άλλο. Μιλάμε για μανιώδης καπνιστής. Αυτό το δηλητήριο που βάζεις στα πνευμόνια σου, στο σώμα σου, σε σκοτώνει».