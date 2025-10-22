Ανδρέας Μικρούτσικος για Σαββόπουλο: «Είμαι γεμάτος με τον Διονύση, μεγάλωσα μαζί του»

Πανελλήνιο πένθος έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός έφυγε από την ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και έδινε μία δυνατή μάχη έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη σημερινή (22/10) εκπομπή της Φαίης Σκορδά μίλησε για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο επιτυχημένος παρουσιαστής περιέγραψε την πρώτη εικόνα που έχει από τον «Νιόνιο» όλης της Ελλάδας, και αφηγήθηκε μία ιστορία με τον αείμνηστο τραγουδοποιό, τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο, από τις πρώτες ώρες της Δικτατορίας.

«Είμαι γεμάτος με τον Σαββόπουλο. Με τον Σαββόπουλο μεγάλωσα. Έχω την χαρά να τον έχω γνωρίσει από κοντά, να έχω συνομιλήσει, έχω ακόμα και παιδική εικόνα μου από τον Σαββόπουλο.

Δηλαδή, ο Λαμπράκης πέθανε το ’63. Τον σκότωσαν οι παρακρατικοί. Και μετά, επειδή έκανε πορείες ειρήνης, γινόντουσαν οι πορείες ειρήνης Μαραθώνα – Αθήνα. Σε μία από αυτές, μικρός εγώ, με πήγαινε ο πατέρας μου, είδα τον Σαββόπουλο με κιθάρα. Μόλις είχε βγάλει το “Φορτηγό”, είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη με ένα φορτηγό. Ήταν ο Σαββόπουλος με τα μαλλιά, τα γυαλιά, ιδιόρρυθμος, λεπτός, αδύνατος, με μία κιθάρα και περπατούσε με την κιθάρα. Είναι η πρώτη μου εικόνα!», ανέφερε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αφηγήθηκε: «Γίνεται στις 21 Απριλίου του ’67 η Δικτατορία, το βράδυ. Το πρωί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι μου στην Κυψέλη. Ανοίγω την πόρτα και είναι ο Μάνος Λοΐζος. Μου λέει: “Καλημέρα Ανδρέα, ξύπνα τον Θάνο, πρέπει να του πω κάτι”. Λέει ο Λοΐζος: “Θάνο πρέπει να πάμε στο Κολωνάκι γιατί ο Διονύσης θα ξυπνήσει αργά, όπως ξυπνάει, θα βγει έξω, θα δει στρατό ή τανκς και θα αρχίσει να τους βρίζει και θα τον σκοτώσουν”. Το έλεγε, δεν ήταν υπερβολή. Τέτοιος ήταν ο Σαββόπουλος! Πήγαν στο Κολωνάκι και δεν τον βρήκαν».

