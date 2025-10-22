Δανάη Παππά: «Μου φαίνεται αστείο που είμαι συνεχώς στο επίκεντρο του σχολιασμού»

Η Δανάη Παππά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται για το πρόσωπό της, ιδιαίτερα μετά την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη.

Όπως δήλωσε, «προσπαθώ να μη με επηρεάζουν, ούτε τα θετικά, ούτε τα αρνητικά σχόλια. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος που τα γράφει αυτά τα σχόλια».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Πολλές φορές, το βλέπω και από τον εαυτό μου. Όταν είμαι ξινή μπορεί να μιλήσω απότομα σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, κάτι μου συμβαίνει εμένα, δεν μου έχει φταίξει ο άλλος. Οπότε προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στον οποιοδήποτε έχει κάνει αντίστοιχο αρνητικό σχόλιο, το αφήνω λίγο στο πλάι».

Η ίδια είπε: «Μου φαίνεται αστείο που είμαι συνεχώς στο επίκεντρο του σχολιασμού».