Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία – Το βίντεο ντοκουμέντο που «καίει» τον φερόμενο συνεργό

Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει 17 ημέρες από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από τον ηθικό αυτουργό και τα κίνητρα της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη και φίλου του, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένα νέο βίντεο που καταγράφει τον 22χρονο, φερόμενο ως συνεργό, να κινείται «ατσαλάκωτος» μετά το φονικό, έξω τα τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ούτε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, ούτε το «λευκό» σκούτερ, με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα οι δύο 22χρονοι που έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση.  Οι δύο κατηγορούμενοι, κατά τη μαραθώνια απολογία τους την περασμένη Κυριακή, συνέχισαν να επιρρίπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος μπήκε στο «κάμπινγκ», απαντώντας παράλληλα σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας.

Η δικαστική και αστυνομική έρευνα

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που έχει αναλάβει από την περασμένη εβδομάδα το κύριο στάδιο της ανάκρισης αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης, εξετάζει εξ αρχής όλα τα πρόσωπα που είχαν σχέση με τα δύο θύματα, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί.  Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ληφθεί καταθέσεις από πρόσωπα -«κλειδιά», τόσο πριν όσο και μετά τις απολογίες των δύο προσωρινά κρατουμένων.

Παράλληλα, με τη δικαστική έρευνα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομική διερεύνηση από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. Στα χέρια των έμπειρων αξιωματικών βρίσκονται από τις αρχές της εβδομάδας οι άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά αριθμών. Η ανάλυσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 48 ώρες, προκειμένου να γίνουν ταυτοποιήσεις και να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα. Όλα τα έως τώρα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά και το τελευταίο βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν από την Καλαμάτα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον τρόπο, με τον οποίο ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός έφτασε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και ποιος τον βοήθησε.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τα ΚΤΕΛ

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το ERTNews, φαίνεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (ώρα 18:48) να περπατά έξω από τον χώρο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, φορώντας διαφορετικά ρούχα απ’ ό,τι τη νύχτα του εγκλήματος. Ο 22χρονος φαίνεται αμέριμνος, στεγνός και καθόλου ταλαιπωρημένος, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του, ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

«Κλειδί» η διαδρομή και το πακιστανικό τηλέφωνο

Οι Αρχές θεωρούν, ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να διαπιστώσουν, πώς έφτασε στα ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ποιος τον βοήθησε στη διαδρομή του από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Σε συνδυασμό με την ανάλυση του «πακιστανικού» τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε, εκτιμάται πως τα δύο αυτά στοιχεία θα «ξεκλειδώσουν» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση και θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, με πιθανή την εμπλοκή και νέων προσώπων.

