Βίντεο – σοκ: Καταδίωξη μετατράπηκε σε τραγωδία όταν ύποπτος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε live μετάδοση – «Θεέ μου, όχι»

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο – σοκ: Καταδίωξη μετατράπηκε σε τραγωδία όταν ύποπτος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε live μετάδοση – «Θεέ μου, όχι»

H καταδίωξη ενός υπόπτου μετατράπηκε σε δυστύχημα που προβλήθηκε σε απευθείας ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, στις ΗΠΑ, πριν προλάβουν οι κάμερες να διακόψουν το πλάνο.

Το ελικόπτερο του CBS Los Angeles κατέγραφε τη Δευτέρα την αστυνομία να καταδιώκει έναν ύποπτο κλέφτη, ο οποίος οδηγούσε ένα λευκό κλεμμένο βαν στην περιοχή της Chinatown. Ο οδηγός μπήκε στον αυτοκινητόδρομο 110 Freeway και σχεδόν σταμάτησε, προτού σκαρφαλώσει από το παράθυρο του οχήματος, το οποίο συνέχιζε να κινείται αργά προς τα εμπρός.

Προσπάθησε να περάσει το διαχωριστικό στηθαίο, αλλά παραπάτησε και τη στιγμή που σηκώθηκε όρθιος και έκανε ένα βήμα μπροστά, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η κάμερα γύρισε βιαστικά προς τα πίσω, δείχνοντας κι άλλα οχήματα που δεν κατάφεραν να σταματήσουν εγκαίρως.


«Ω Θεέ μου! Όχι, όχι!» φώναξε έντρομος ο παρουσιαστής, ενώ κάποιος άλλος ακούστηκε να δίνει εντολή στον εικονολήπτη να κρατήσει το πλάνο «ευρύ». Όταν η ζωντανή μετάδοση κόπηκε και η εικόνα επέστρεψε στο στούντιο, οι παρουσιαστές εμφανίστηκαν αποσβολωμένοι, με τα στόματά τους ανοιχτά, έχοντας μόλις δει -και δείξει- τον θάνατο ενός ανθρώπου σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το KTLA, ο άνδρας χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Ωστόσο, όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, το σώμα του υπόπτου είχε ήδη καλυφθεί με ένα λευκό σεντόνι στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Μέσα στο βαν δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες. Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε και προς τις δύο κατευθύνσεις για έξι ώρες, καθώς οι αρχές συνέλεγαν στοιχεία και διερευνούσαν το δυστύχημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του μαστού: Νέα επιστημονικά δεδομένα τροποποιούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Διάσειση: Μια «ήπια» κάκωση με σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δοθούν και ποιοι θα δουν «φουσκωμένο» τον τραπεζικό λογαριασμό τους

Σούπερ μάρκετ: Πόσα βασικά καταναλωτικά προϊόντα μειώθηκαν -Ποιο είναι το κέρδος για τα νοικοκυριά

Αν χρησιμοποιείτε το WhatsApp διάγραψτε κάθε επέκταση Chrome αυτής της λίστας

Η δυσοίωνη προφητεία του Νοστράδαμου για το τέλος του 2025 που δεν προμηνύει τίποτα καλό
περισσότερα
09:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: Στη Σουηδία σήμερα για να υπογράψει συμφωνία εξαγωγής όπλων

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα στη Σουηδί...
08:46 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανικό: Στον «πάγο» η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις – Πώς κατέρρευσε η σύνοδος στη Βουδαπέστη και το σχέδιο της Ευρώπης

Η -όπως διαφαινόταν- προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρ...
08:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Παλαιστίνιοι ξυλοκοπούνται και βασανίζονται από τη «Μονάδα Βέλος» της Χαμάς – Το βίντεο φρίκης που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός

Σοκ προκαλούν τα βίντεο που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες από τη Γάζα, τα οποία αποτυπώνουν...
03:15 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Μια μηχανή Enigma και μια σπάνια αριθμομηχανή του Πασκάλ θα βγουν σε δημοπρασία τον Νοέμβριο στο Παρίσι

Μια μηχανή Enigma, με την οποία οι Ναζί κρυπτογραφούσαν τις επικοινωνίες των υποβρυχίων τους κ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς