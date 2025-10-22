Βίντεο – σοκ: Καταδίωξη μετατράπηκε σε τραγωδία όταν ύποπτος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε live μετάδοση – «Θεέ μου, όχι»

H καταδίωξη ενός υπόπτου μετατράπηκε σε δυστύχημα που προβλήθηκε σε απευθείας ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, στις ΗΠΑ, πριν προλάβουν οι κάμερες να διακόψουν το πλάνο.

Το ελικόπτερο του CBS Los Angeles κατέγραφε τη Δευτέρα την αστυνομία να καταδιώκει έναν ύποπτο κλέφτη, ο οποίος οδηγούσε ένα λευκό κλεμμένο βαν στην περιοχή της Chinatown. Ο οδηγός μπήκε στον αυτοκινητόδρομο 110 Freeway και σχεδόν σταμάτησε, προτού σκαρφαλώσει από το παράθυρο του οχήματος, το οποίο συνέχιζε να κινείται αργά προς τα εμπρός.

Προσπάθησε να περάσει το διαχωριστικό στηθαίο, αλλά παραπάτησε και τη στιγμή που σηκώθηκε όρθιος και έκανε ένα βήμα μπροστά, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η κάμερα γύρισε βιαστικά προς τα πίσω, δείχνοντας κι άλλα οχήματα που δεν κατάφεραν να σταματήσουν εγκαίρως.



«Ω Θεέ μου! Όχι, όχι!» φώναξε έντρομος ο παρουσιαστής, ενώ κάποιος άλλος ακούστηκε να δίνει εντολή στον εικονολήπτη να κρατήσει το πλάνο «ευρύ». Όταν η ζωντανή μετάδοση κόπηκε και η εικόνα επέστρεψε στο στούντιο, οι παρουσιαστές εμφανίστηκαν αποσβολωμένοι, με τα στόματά τους ανοιχτά, έχοντας μόλις δει -και δείξει- τον θάνατο ενός ανθρώπου σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το KTLA, ο άνδρας χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Ωστόσο, όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, το σώμα του υπόπτου είχε ήδη καλυφθεί με ένα λευκό σεντόνι στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Μέσα στο βαν δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες. Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε και προς τις δύο κατευθύνσεις για έξι ώρες, καθώς οι αρχές συνέλεγαν στοιχεία και διερευνούσαν το δυστύχημα.