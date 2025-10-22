Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στείλει φωτογραφίες με το εσώρουχο

Enikos Newsroom

κοινωνία

peripoliko

Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση κατάχρησης ανηλίκων, σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2025, ο 52χρονος ημεδαπός άρχισε να συνομιλεί με ένα 9χρονο αγόρι, με το οποίο ο ίδιος είχε φιλικές σχέσεις και με την οικογένεια του.

Ο 52χρονος, πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις με τον ανήλικο, τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες, με το εσώρουχο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, voria.gr.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 52χρονου όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

