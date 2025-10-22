Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στις 4 Νοεμβρίου θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την τελετή παράδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της στην Ελλάδα, σύμφωνα με «Τα Νέα».

Εκτός απροόπτου, η ελληνική πρωτεύουσα θα υποδεχθεί την πρώτη γυναίκα πρεσβευτή των ΗΠΑ το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα επάνω της, λόγω της «καυτής» διπλωματικής ατζέντας που αναλαμβάνει από τις πρώτες ώρες της άφιξής της.

Η ίδια έχει προϊδεάσει πως τα ενεργειακά πρότζεκτ θα αποτελέσουν προτεραιότητα της θητείας της. Οπότε ο χρονισμός της άφιξής της δεν είναι καθόλου τυχαίο που (σχεδόν) συμπίπτει με την έναρξη του ενεργειακού γεγονότος της χρονιάς, της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC). Για το οποίο θα επισκεφθεί την Ελλάδα και ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

