«ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»: Πώς προέκυψε το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

Η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, εξήγησε το βράδυ της Τρίτης (26/5) πώς προέκυψε το όνομα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», επεξηγώντας ότι πίσω από την επιλογή των τριών λέξεων βρίσκεται η πατριωτική και ταυτόχρονα αριστερή μαζική πολιτική νοηματοδότηση που θέλει να έχει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Action 24, η ίδια είπε χαρακτηριστικά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «ΕΛΑΣ γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας, αυτά μας ενδιαφέρουν».

«Αριστερή γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευθεί σε αυτή τη γραμμή» εξήγησε.

«Δουλεύουμε για μία νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού, για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μας τον πατριωτισμό να την οικειοποιείται η δεξιά», δήλωσε η Θ. Κουφονικολάκου, αναφερόμενη σε έναν «τυφλό πατριωτισμό» που απεικονίζεται και στο πρόσφατα τοποθετημένο στο κέντρο του Λονδίνου άγαλμα του street artist Banks.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του νέου κόμματος, αποκαλύφθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, το βράδυ της Τρίτης (26/5/26) μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο συμμετείχε διαδραστικά live και ο Αλέξης Τσίπρας.

