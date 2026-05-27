Άδωνις Γεωργιάδης για «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»: «Τί το ήθελε το rebranding, ο γνωστός ανιστόρητος Αλέξης Τσίπρας»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη δημιουργία του νέου πολιτικού κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον «αντιπαθή, ανιστόρητο και εμπαθή» και ειρωνευόμενος το γεγονός ότι έκανε «αριστερό rebranding» με ξένους συμβούλους.

«Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ … ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας….», αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Χ, o Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, σχολιάζοντας και τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πως «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», ο υπουργός Υγείας κάνει υπενθυμίζει την υπόθεση Novartis, αποκαλώντας τον «πρωθυπουργό της σκευωρίας».