Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου λόγω κακοκαιρίας, θα γίνει στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε μία σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η σημερινή (Τετάρτη, 27/5) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Καμπ Ντέιβιντ στον Λευκό Οίκο.

«Λόγω των πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται αύριο, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, ενώ η επίσκεψη του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ θα αναβληθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επρόκειτο να πραγματοποιήσει μια σπάνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο προεδρικό καταφύγιο του Καμπ Ντέιβιντ, του απομονωμένου καταφυγίου στα βουνά του Μέριλαντ.

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι το Ιράν αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο των συνομιλιών στη συνεδρίαση, στην οποία αναμένεται να παραστούν όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η οικονομία, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι κοντά, αλλά οι διαπραγματεύσεις παραμένουν τεταμένες, με τον Αμερικανό ηγέτη να προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν.

Το Καμπ Ντέιβιντ έχει αποτελέσει στο παρελθόν σημείο σημαντικών διπλωματικών εξελίξεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών του 1978 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου υπό τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ και μιας αποτυχημένης ισραηλινο-παλαιστινιακής συνόδου κορυφής το 2000 υπό τον Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν το επισκέπτεται συχνά. Θα ήταν μάλιστα μόλις η δεύτερη φορά που ο Τραμπ θα μετέβαινε στο Καμπ Ντέιβιντ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Η πρώτη ήταν λίγες μόνο ημέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε ακυρώσει μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με ηγέτες των Ταλιμπάν στο καταφύγιο, μετά από επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

