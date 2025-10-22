Η πιο εύκολη και νόστιμη συνταγή για τορτίγιες – Πώς να τις μετατρέψετε σε μίνι πίτσες για μια γευστική έκπληξη

Συνταγή για τορτίγιες. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για τορτίγιες. Φωτογραφία: Pexels

Οι τορτίγιες είναι ένα από τα πιο βολικά και νόστιμα πιάτα που μπορούμε να ετοιμάσουμε με λίγα και απλά υλικά. Από την κλασική εκδοχή τους ως wraps με διάφορες γαρνιτούρες, μέχρι τη δημιουργία μίνι πίτσας, οι τορτίγιες είναι το τέλειο snack ή γεύμα για κάθε ώρα της ημέρας.

Στην ουσία, πρόκειται για μια απλή ζύμη που συνδυάζει αλεύρι, αλάτι και λάδι, με αποτέλεσμα μια μαλακή και εύπλαστη βάση που μπορεί να φιλοξενήσει όποια γεύση τραβά η όρεξή σας.

Είναι γρήγορες, νόστιμες και ιδανικές για όσους αγαπούν την απλότητα στην κουζίνα, χωρίς να συμβιβάζονται στη γεύση. Σήμερα, λοιπόν, θα μάθουμε πώς να φτιάχνουμε τις πιο εύκολες και νόστιμες τορτίγιες, αλλά και πώς να τις μετατρέψουμε σε μίνι πίτσες για μια γευστική έκπληξη!

Υλικά (για 4 τορτίγιες)

  • 125 γρ. άσπρο αλεύρι
  • ¼ κ.γ. αλάτι (θαλασσινό)
  • 2 κ.σ. ηλιέλαιο ή φυτικό λάδι
  • 5–6 κ.σ. χλιαρό νερό (περίπου 75–90 ml)

 

Εκτέλεση

  • Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι με το αλάτι.
    Δημιουργήστε μια γούβα στο κέντρο και προσθέστε το λάδι και το χλιαρό νερό (σταδιακά, ανάλογα με το πόσο χρειαστεί).
  • Ανακατέψτε με τα χέρια και φτιάξτε τη ζύμη σε μπάλα. Μεταφέρετε τη ζύμη σε μια επιφάνεια και ζυμώστε για 5-10 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και ελαστική.
  • Τυλίξτε τη ζύμη με πλαστική μεμβράνη και αφήστε τη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά.
  • Χωρίστε τη ζύμη σε τέσσερα κομμάτια και πλάστε τα σε μικρές μπάλες. Ρίξτε λίγο αλεύρι στην επιφάνεια που θα δουλέψετε και ανοίξτε κάθε μπάλα σε στρογγυλό σχήμα, με διάμετρο περίπου 18 εκ. και πάχος 2-3 χιλιοστά.
  • Σε ένα τηγάνι, ψήστε κάθε τορτίγια για 20 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά, σε μέτρια φωτιά. Ελαφρώς πιέστε την τορτίγια με μια σπάτουλα.
  • Γυρίστε ανάποδα και ψήστε την και από την άλλη πλευρά για άλλα 20 δευτερόλεπτα ή μέχρι να μαγειρευτεί και να παραμείνει μαλακή και ευλύγιστη.
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία με τις υπόλοιπες τορτίγιες.

Για τις μίνι πίτσες

  • Τοποθετήστε τις τορτίγιες σε ένα ταψί και απλώστε πάνω τους σάλτσα πίτσας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σάλτσα χωρίς μαγείρεμα, όπως αυτή που περιγράφεται στη συνταγή της σάλτσας).
  • Ρίξτε τριμμένο τυρί (η μοτσαρέλα είναι καλή, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τυρί τσένταρ).
  • Προσθέστε κομμάτια ζαμπόν, σαλάμι, μανιτάρια ή πιπεριές — ό,τι υλικά έχετε στο ψυγείο.
  • Βάλτε το ταψί κάτω από έναν ζεστό γκριλ για 2–3 λεπτά ή μέχρι να λιώσει το τυρί. Σερβίρετε ζεστό.

Συμβουλή

Αυτή η συνταγή για σάλτσα πίτσας χωρίς μαγείρεμα είναι ιδανική για να την απλώσουν τα παιδιά πάνω στις τορτίγιες.

Καλή όρεξη!

10:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

