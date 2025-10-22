Λένα Δροσάκη για δίκη Φιλιππίδη: «Ταλαιπωρήθηκα πολύ – Είναι δύσκολο να περιγράψεις κάτι τόσο έντονο»

Τη Λένα Δροσάκη υποδέχθηκε στο The 2Night Show της Τρίτης (21/10) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, καθώς και για την πολύκροτη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα» – Η σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του –

«Με γνωρίσατε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Με το δικαστήριο, τον χωρισμό, είχα θέματα υγείας, είχε και η μαμά μου θέματα υγείας. Δεν είμαι η ίδια από τότε, με έμαθαν πολλά όλα αυτά τα γεγονότα. Δίνομαι όμως με τον ίδιο αυθορμητισμό σε ό,τι το αξίζει.

Όταν γίνεσαι προσβλητικός τότε απλώς σταματάω οποιαδήποτε επαφή· παλαιότερα μπορεί και έτρωγα τρία χρόνια για να σου αλλάξω άποψη. Μεγάλο χάσιμο χρόνου. Η συνειδητοποίηση σε βοηθάει πολύ, όπως και η ψυχοθεραπεία, με βοήθησε», εξομολογείται η Λένα Δροσάκη.

«Όταν ξεκινάμε την ψυχοθεραπεία γινόμαστε λίγο εγωιστές· με τον καιρό όμως αντιλαμβάνεσαι πολλά περισσότερα και για εσένα αλλά και για τον άλλον. Θεωρώ ότι η πρόθεση είναι το κύριο», τονίζει.

Όταν ρωτήθηκε για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και την καταδικαστική απόφαση της έδρας, η Λένα Δροσάκη απάντησε: «Κράτησε πέντε χρόνια, εκείνη η μέρα ήταν… Είναι δύσκολο να περιγράψεις κάτι τόσο έντονο. Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η ανακούφιση ότι τελείωσε.

Ότι δεν θα ξαναπάω στο δικαστήριο, ότι δεν θα ξαναδώ κανέναν. Ακόμα ψάχνω τις λέξεις, την πρώτη μέρα ήμουν σε σοκ. Δεν ανατρέχω σε αυτές τις σκοτεινές περιόδους, αλλά θα το ξεκαθαρίσω μέσα μου. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Αν ξαναγινόταν μια παρόμοια κατάσταση, θα όφειλα να μάχομαι για αυτό».

02:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Σε μία σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του, με την οποία απέκτησαν τον γιο τους, Αναστάση, ...
21:14 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σατανικό σχέδιο της Αλεξάνδρας τίθεται σε εφαρμογή

Συνταρακτικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά μ...
20:10 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Φάρμα: Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο ψύχραιμος;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” η γαλάζια ομάδα, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες ...
17:37 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Ρήγας ζητάει ξανά τη βοήθεια του Άρη για να πουλήσει το ξενοδοχείο

Ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε σ...
