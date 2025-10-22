Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν ο «Νιόνιος» συνάντησε την Πάολα – «Είναι θηρίο στη σκηνή»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, μέσα από την πολύχρονη πορεία του στη σύγχρονη ελληνική μουσική, την οποία σημάδεψε ανεξίτηλα με την καλλιτεχνική του σφραγίδα, δεν είχε διστάσει να στηρίξει δημόσια τραγουδιστές που ξεχώριζε, ακόμη κι αν εκείνοι δεν ανήκαν στο ίδιο είδος με το δικό του.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η Πάολα, για την οποία ο σπουδαίος τραγουδοποιός είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια το 2017, στην παρουσίαση του cd από την παράστασή του τότε στο “Κύτταρο” με την Ελένη Βιτάλη, με τίτλο “Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα!».

«Η Πάολα είναι θηρίο στη σκηνή. Κατά τα άλλα, το ρεπερτόριο της δεν μου λέει τίποτα, αλλά είναι θαυμάσια», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.

Με αφορμή αυτή του την τοποθέτηση, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην αφιερωματική εκπομπή που του ετοίμασαν ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του στο Vinylio το 2019, κάνοντας έκπληξη στον μουσικοσυνθέτη με την παρουσία της.

«Είσαι θαυμάσια, μου αρέσεις πάρα πολύ. Σε έχω δει και στην τηλεόραση και έχω έρθει και εκεί που δουλεύεις. Υπάρχουν είδη στη μουσική, ασφαλώς. Όπως όμως και στο λεγόμενο “έντεχνο”, βλέπεις κάτι πράγματα βαριά, “χοιρινά” και “δυσκοίλια”, βλέπεις και στα λεγόμενα “εμπορικά” πολύ ωραία φτιαγμένα πράγματα και πολύ ωραίες φωνές. Αυτή είναι φωνάρα», δήλωσε ο Διονύσης Σαββόπουλος μιλώντας στην Πάολα και στους συντελεστές στο Vinylio.

Λίγα λεπτά μετά, η Πάολα ερμήνευσε ζωντανά το κομμάτι “Η Δημοσθένους Λέξις”, που υπέγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος το μακρινό 1972.