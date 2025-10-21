Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Όλα άλλαξαν από δυο ανεξήγητες αποφάσεις, την αποβολή και το πέναλτι»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Όλα άλλαξαν από δυο ανεξήγητες αποφάσεις, την αποβολή και το πέναλτι»

Ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα με σκορ 6-1 από την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις που – όπως υποστήριξε – επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τη διαχείριση του ματς από τον Ελβετό ρέφερι Ουρς Σνάιντερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Υπήρχε μια στιγμή όπου μπήκαμε στο μας, όταν βάλαμε το γκολ. Όλα άλλαξαν από δυο ανεξήγητες αποφάσεις. Την αποβολή και το πέναλτι. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Εκεί άλλαξαν όλα. Δυστυχώς σε λίγες μέρες κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε στο ματς αλλά το αποτέλεσμα.

Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δυο γκολ από δικά μας λάθη. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο και τους διευκολύναμε. Ξέρουν να τιμωρούν αυτούς τους χώρους. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος, ισορροπήσαμε και είχαμε ενέργεια. Μετά την αποβολή όλα τελείωσαν για μας. Δεν υπήρχε ελπίδα.

Δεν έχει σημασία το ντέρμπι. Έχουμε σίγουρα δυο τραυματίες, μπορεί και τρεις. Θα δούμε την κατάσταση τους στο Ρέντη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων – Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πλήρης εφαρμογή σε νέους κλάδους από τις 3 Νοεμβρίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια με αριθμούς που της έδωσε το ChatGPT
περισσότερα
21:55 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Champions League: Μεγάλες μάχες για την 3η αγωνιστική – Άρσεναλ-Ατλέτικο, Λεβερκούζεν-Παρί – Σέντρα στις 22:00

Η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League φέρνει ξανά τις ομάδες στη δράση, με...
21:48 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1: Κατέρρευσε μετά την… άδικη αποβολή και συνετρίβη

Συντριβή γνώρισε ο Ολυμπιακός με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουϊκ» της Βαρκελώνης, στο πλα...
20:11 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Βιέννης ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά της Βιέννης. Ο Έλληνας τε...
20:09 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Η αδρεναλίνη της Formula 1 έφτασε στην Πάτρα – Προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ

Τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις… οδηγικές τους ικανότητες στις πιο διάσημες πίστες της Formula...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς