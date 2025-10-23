Champions League: Με «σπασμένα φρένα» η Μπάγερν, 4-0 την Μπριζ- «Ξέσπασε» στην Άϊντραχτ η Λίβερπουλ με 5-1 στη Γερμανία, νίκη με ανατροπή η Σπόρτινγκ

Το τέλειο ξεκίνημα της Μπάγερν στην εφετινή σεζόν, εκτείνεται πλέον στις 12 νίκες σε ισάριθμούς αγώνες όλων των διοργανώσεων. Οι Βαυαροί του Βενσάν Κομπανί νίκησαν εύκολα 4-0 τη Μπριζ (βασικός ο Τζόλης, αντικαταστάθηκε στο 80΄) και βρίσκονται στην κορυφή της League Phase του Champions League μετά την τρίτη αγωνιστική. Το 1-0 πραγματοποίησε μόλις στο 5ο λεπτό ο 17χρονος Λέναρτ Καρλ με ένα υπέροχο γκολ στο ντεμπούτο του ως βασικός πλέον στη διοργάνωση, ενώ σκόραρε και ο Χάρι Κέιν που έφτασε τα 20 σε αυτούς τους 12 αγώνες της Μπάγερν.

Ήταν μία αγωνιστική στην οποία σημειώθηκαν συνολικά 71 γκολ, σε ένα φοβερό ρεκόρ παραγωγικότητας στα χρονικά του θεσμού.

Μία από τις πέντε ομάδες της κορυφής με το απόλυτο «3 στα 3» είναι και η Ρεάλ που έκαμψε την αντίσταση της Γιουβέντους επικρατώντας 1-0 στη Μαδρίτη και σκόρερ τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Η Λίβερπουλ ξέσπασε στην Άιντραχτ τη οποία συνέτριψε 5-1 στη Φρανκφούρτη. Τα πάντα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι «κόκκινοι» πέτυχαν τρία γκολ, ανατρέποντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ νίκησε με ανατροπή στο τέλος 2-1 τη Μαρσέιγ, που έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αποβλήθηκε στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Έμερσον με δεύτερη κίτρινη για «θέατρο»! Για τους γηπεδούχους, ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε στο ματς στο 66ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης παρέμεινε στον πάγκο.

Στο Λονδίνο ο Άγιαξ έμεινε με 10 παίκτες από το 15΄ λόγω αποβολής του Κένεθ Τέιλορ και η Τσέλσι δεν της χαρίστηκε: 5-1 με πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Ανάμεσά τους ο Μαρκ Γκίου (2006) και ο Εστεβάο (2007) που έγιναν οι δύο νεότεροι σκόρερ των «μπλε» στο Champions League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ 3-1 (3′,33′ Οσιμέν, 60′ Ακγκιούν – 76′ Χελμέρσεν)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 3-1 (40′, 88′ Γκουρουθέτα, 70′ Ναβάρο – 1′ Αντράντε)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ 1-5 (26΄ Κρίστενσεν – 35΄ Εκιτικέ, 39΄ Φαν Ντάικ, 44΄ Κονατέ, 66΄ Χάκπο, 71΄ Σόμποσλαϊ)

Αταλάντα-Σλάβια Πράγας 0-0

Μονακό-Τότεναμ 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Μπριζ 4-0 (5΄ Καρλ, 14΄ Κέιν, 34΄ Ντίας, 78΄ Τζάκσον)

Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους 1-0 (58΄ Μπέλιγχαμ)

Σπόρτινγκ Λισαβώνας-Μαρσέιγ 2-1 (69΄ Κατάμο, 86΄ Άλισον Σάντος – 14΄ Παϊσάο)

Τσέλσι-Άγιαξ 5-1 (18΄ Γκίου, 27΄ Καϊσέδο, 45΄πεν. Φερνάντες, 45+6΄πεν. Εστεβάο, 48΄ Τζορτζ – 33΄πεν. Βέγκχορστ)

ΠΗΓΗ: ERTNEWS