Τραγωδία στο Γκάζι: Περίοικος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για την 16χρονη που κατέρρευσε έξω απο κλαμπ – «Μπορεί να υπάρχουν στον οργανισμό της και άλλες ουσίες»

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου μιας 16χρονης κοπέλας τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι .

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ανήλικη διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί στην οδό Δεκελέων. Κάποια στιγμή βγήκε έξω από το κατάστημα, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται γύρω από το συμβάν, καθώς, όπως έχει αναφερθεί, οι Αρχές δεν ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην διερεύνησή του.

Περίοικος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μιλώντας στο enikos.gr, κάποιος περίοικος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ για το περιστατικό. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στη 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι επρόκειτο για ανακοπή. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι και την διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι το κορίτσι ήταν χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης και από το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», χωρίς, δυστυχώς να καταφέρουν να την επαναφέρουν. Τελικά, διαπιστώθηκε ο θάνατος του κοριτσιού.

«Οι γιατροί πιθανολογούν ότι μπορεί στον οργανισμό της να υπάρχουν, εκτός από αλκοόλ, και άλλες ουσίες»

Όπως ακόμη τόνισε ο κ. Γιαννάκος: «Πρέπει να δούμε εάν το νοσοκομείο ήξερε ότι είναι ανήλικη. Όταν κάποιος μεταφέρεται και διαπιστώνεται ότι είναι νεκρός, καταρχήν ενημερώνεται ο συγγενής. Οι συγγενείς ενημερώθηκαν σίγουρα άμεσα και πήγαν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ενημερωθεί και η αστυνομία είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος. Δεν γνωρίζω ακόμα τι έχει κάνει το νοσοκομείο, καθώς το ζήτημα προέκυψε τώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φίλοι και οι φίλες που διασκέδαζαν στο νυχτερινό κέντρο μαζί με την 16χρονη, κατέθεσαν στις Αρχές ότι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο κ. Γιαννάκος σημείωσε ότι «οι γιατροί πιθανολογούν ότι μπορεί στον οργανισμό της να υπάρχουν, εκτός από αλκοόλ, και άλλες ουσίες, αλλά αυτό είναι κάτι που θα δείξουν οι τοξικολογικές».

Τι λέει το ΕΚΑΒ για την ενημέρωση των Αρχών

Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το νοσοκομείο ούτε το από το ΕΚΑΒ, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΚΑΒ στο enikos.gr: «δεν είναι δουλειά του ΕΚΑΒ να ενημερώσει την Αστυνομία. Όταν το ΕΚΑΒ πηγαίνει σε ένα περιστατικό, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κρατήσει έναν άνθρωπο στη ζωή ή να προσπαθήσει να τον επαναφέρει. Δεν ειδοποιεί εκείνη την ώρα, εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Από εκεί και πέρα το νοσοκομείο, το οποίο διαπιστώνει και τον θάνατο ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να ενημερώσει τις Αρχές».

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήσεις για τρία περιστατικά μέθης στην ίδια οδό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι επρόκειτο για ενήλικα άτομα.

Οι Αρχές κατέσχεσαν όλα τα μπουκάλια

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι Αρχές μετέβησαν στο νυχτερινό κέντρο, προχώρησαν στην κατάσχεση όλων των ποτών του καταστήματος, τα οποία έχουν σταλεί για αναλύσεις στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Την ίδια στιγμή, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, κ. Θωμάς Γεωργιάδης, μιλώντας στο enikos.gr, αναφορικά με το εάν έχει πραγματοποιηθεί κάποιος έλεγχος στο νυχτερινό κέντρο από το οποίο κατασχέθηκαν τα μπουκάλια για έλεγχο, το τελευταίο διάστημα για ζητήματα κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους ή κάποια άλλη παράβαση, σημείωσε: «Φέτος, σε έλεγχο που είχαμε πάει να πραγματοποιήσουμε, το βρήκαμε κλειστό». Και τόνισε: «το 2024 είχαμε κάνει 2 ελέγχους σε αυτό το χώρο, καθώς υπήρχαν 2 μηνύσεις για παράταση ωραρίου μουσικής».

Επεσήμανε ωστόσο ότι η γνωστοποίηση ίδρυσης του καταστήματος από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2024, μπορεί να έχει αλλάξει. «Υπάρχει περίπτωση και στην συγκεκριμένη συνθήκη να έχει αλλάξει η γνωστοποίηση ίδρυσης» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ανέφερε ακόμη ότι: «Αν κατά την διάρκεια ελέγχου σε ένα κατάστημα δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, όπως η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, τότε μια επιχείρηση μπορεί να ελεγχθεί μόνο έπειτα από καταγγελία».

Χαμός στα νοσοκομεία κάθε Σαββατοκύριακο

Τέλος, το ζήτημα είναι, όπως σημείωσε ο κ. Γιαννάκος, «ότι δυστυχώς κάθε Σαββατοκύριακο στα νοσοκομεία γίνεται χαμός. Μεταφέρονται παιδιά έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και μάλιστα έχουμε και περιστατικά με παιδιά που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ με οξεία δηλητηρίαση εξαιτίας του αλκοόλ».

«Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να εξαλειφθεί» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εξηγώντας ακόμη πως «δεν έρχονται παιδιά μόνο από μαγαζιά αλλά και από πλατείες που παίρνουν πάρα πολλά ποτά από περίπτερα ή σουπερμάρκετ».