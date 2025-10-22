Τραγωδία στο Γκάζι: Κατασχέθηκαν όλα τα ποτά του κλαμπ όπου διασκέδαζε η 16χρονη – Τρεις κλήσεις για μέθη στο ΕΚΑΒ από το ίδιο σημείο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

κλαμπ πάρτι
Φώτο: https://unsplash.com/

Ανείπωτη τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο κέντρο της Αθήνας, με μία 16χρονη να χάνει τη ζωή της έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί στην οδό Δεκελέων. Κάποια στιγμή βγήκε έξω από το κατάστημα, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς, όμως ήταν ήδη αργά, αφού είχε καταλήξει.

Λίγο αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού.

Οι δραματικές προσπάθειες των διασωστών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής με αναφορά για μία 16χρονη που υπέστη ανακοπή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο επτά λεπτά αργότερα, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι όντως επρόκειτο για ανακοπή. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι και την διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς αποτέλεσμα.

Το κορίτσι ήταν χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό όταν έφτασε στο νοσοκομείο, οπου έγινε προσπάθεια ανάνηψης από το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Τελικά, διαπιστώθηκε ο θάνατος του κοριτσιού.

Η νεκροψία και οι τοξικολογικές

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Η αιτία θανάτου της 16χρονης αναμένεται να προσδιοριστεί μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ανήλικη είχε καταναλώσει κάποια ουσία, που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.

Κατασχέθηκαν όλα τα ποτά του νυχτερινού κέντρου

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι Αρχές μετέβησαν στο νυχτερινό κέντρο, προχώρησαν στην κατάσχεση όλων των ποτών του καταστήματος, τα οποία έχουν σταλεί για αναλύσεις στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το Mega, η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε 3 κλήσεις για περιστατικά μέθης στο ίδιο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ημέρα το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήσεις για τρία περιστατικά μέθης στην ίδια οδό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 στην τριμηνιαία του έκθεση

Νέα έρευνα: Πώς μπορούν να βγουν άμεσα 10 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το δώρο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:26 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Καστοριά: Θύμα απάτης 50χρονη με πρόσχημα το Market Pass – Πώς έγιναν καπνός… 1.190 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυ...
19:27 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κτηνωδία στην Ηλεία: Σκύλος βασανίστηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά

Κτηνωδία στην Ηλεία, όπου ένας σκύλος εντοπίστηκε από εθελοντές μέσα στα αίματα ύστερα από σεξ...
18:21 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου διασκέδαζε – Οι δραματικές προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν

Τραγωδία με μία 16χρονη νεκρή εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο κέντρο της Αθ...
18:05 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων – Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα ανα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς