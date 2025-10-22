Τραγωδία στο Γκάζι: Κατασχέθηκαν όλα τα ποτά του κλαμπ όπου διασκέδαζε η 16χρονη – Τρεις κλήσεις για μέθη στο ΕΚΑΒ από το ίδιο σημείο

Ανείπωτη τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο κέντρο της Αθήνας, με μία 16χρονη να χάνει τη ζωή της έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί στην οδό Δεκελέων. Κάποια στιγμή βγήκε έξω από το κατάστημα, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς, όμως ήταν ήδη αργά, αφού είχε καταλήξει.

Λίγο αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού.

Οι δραματικές προσπάθειες των διασωστών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής με αναφορά για μία 16χρονη που υπέστη ανακοπή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο επτά λεπτά αργότερα, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι όντως επρόκειτο για ανακοπή. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι και την διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς αποτέλεσμα.

Το κορίτσι ήταν χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό όταν έφτασε στο νοσοκομείο, οπου έγινε προσπάθεια ανάνηψης από το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Τελικά, διαπιστώθηκε ο θάνατος του κοριτσιού.

Η νεκροψία και οι τοξικολογικές

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Η αιτία θανάτου της 16χρονης αναμένεται να προσδιοριστεί μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ανήλικη είχε καταναλώσει κάποια ουσία, που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.

Κατασχέθηκαν όλα τα ποτά του νυχτερινού κέντρου

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι Αρχές μετέβησαν στο νυχτερινό κέντρο, προχώρησαν στην κατάσχεση όλων των ποτών του καταστήματος, τα οποία έχουν σταλεί για αναλύσεις στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το Mega, η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε 3 κλήσεις για περιστατικά μέθης στο ίδιο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ημέρα το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήσεις για τρία περιστατικά μέθης στην ίδια οδό.