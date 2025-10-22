Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου διασκέδαζε – Οι δραματικές προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Τραγωδία με μία 16χρονη νεκρή εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Γκάζι.

Η ανήλικη, που βρισκόταν σε νυχτερινό μαγαζί στην οδό Δεκελέων, βγήκε έξω από το κατάστημα, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς, όμως ήταν ήδη αργά, αφού είχε καταλήξει.

Λίγο αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού.

Οι δραματικές προσπάθειες των διασωστών να επαναφέρουν την 16χρονη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής με αναφορά για 16χρονη, που υπέστη ανακοπή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι όντως επρόκειτο για ανακοπή. Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι και την διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς αποτέλεσμα.

Το κορίτσι ήταν χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης και από το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», χωρίς, δυστυχώς να καταφέρουν να την επαναφέρουν. Τελικά, διαπιστώθηκε ο θάνατος του κοριτσιού.

Η νεκροψία και οι τοξικολογικές

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Η αιτία θανάτου της 16χρονης αναμένεται να προσδιοριστεί μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ανήλικη είχε καταναλώσει κάποια ουσία, που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε 3 κλήσεις για περιστατικά μέθης στο ίδιο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ημέρα το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήσεις για τρία περιστατικά μέθης στην ίδια οδό.

