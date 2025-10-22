Αθήνα: Εξαφανίστηκε 47χρονος από την Κυψέλη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα,  την Τετάρτη στις 22/10.

Η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την αναζήτηση του ενήλικα ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Χαμόγελου Του Παιδιού “Θανάσης Μακρής”, η “Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων”, η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης “ΔΕΛΤΑ” και η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών.

Ο Δημήτρης Κωστούλας έχει ύψος 1,81 μ., είναι 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και τζιν παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

