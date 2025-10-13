Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 13χρονου ιρανικής καταγωγής από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το «Το Χαμόγελο του παιδιού»

«Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/10/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Πάρσα Καντέρ, είναι 13 ετών, έχει ύψος 1,65 και είναι αδύνατος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.».