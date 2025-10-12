Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

Αγωνία επικρατεί για την τύχη μίας 52χρονης, που εξαφανίστηκε το Σάββατο (11/10) από την Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη της Θεοδώρας Σεφέρη χάθηκαν στις 15:30 από την περιοχή της Τούμπας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/10/2025, για την εξαφάνιση της Θεοδώρας Σεφέρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63 μ., καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και βάρος 55 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ σακάκι, ασπρόμαυρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και μπεζ παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.