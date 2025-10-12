Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αν μου ζητούσε να τον βοηθήσω, θα το έκανα»

Ο Γιάννης Μπέζος, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αναφέρθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη και την πρόσφατη ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, αποφεύγοντας να υιοθετήσει ρόλο κριτή και τονίζοντας ότι ο ίδιος θα κάνει την αυτοκριτική του.

«Οι άνθρωποι είμαστε εύκολοι στο να κάνουμε κριτική»

Ο ηθοποιός για τον Πέτρο Φιλιππίδη ανέφερε πως «Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να είναι ένα κακό όνειρο. Οι άνθρωποι είμαστε εύκολοι στο να κάνουμε κριτική, δεν είμαστε άγιοι, θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και να σοβαρευτούμε περισσότερο. Αλλιώς προφασιζόμενοι το κοινό καλό λέμε μπούρδες ο χρόνος θα δώσει την αλήθεια».

Ο Γιάννης Μπέζος είπε πως «η ανάγκη για επιφυλακτικότητα και αποφυγή βιαστικών κρίσεων από το κοινό, είναι μία στάση που, όπως άφησε να εννοηθεί, βοηθά στην πιο νηφάλια αντιμετώπιση τέτοιων δύσκολων υποθέσεων».

Γιάννης Μπέζος: «Ο Δημήτρης Φιλιππίδης είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός»

Αναφερόμενος σε επαγγελματικά θέματα, ο Γιάννης Μπέζος επιβεβαίωσε τη φετινή του συνεργασία με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, τον ηθοποιό Δημήτρη Φιλιππίδη, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν πολύ καλό ηθοποιό».

Επίσης, ο ηθοποιός Γιάννης Μπέζος κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτημα εάν θα βοηθούσε τον συνάδελφό του σε περίπτωση που του το ζητούσε. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «Αν μου ζητούσε ο Πέτρος Φιλιππίδης να τον βοηθήσω, θα το έκανα» πρόσθεσε.