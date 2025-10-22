Μιμή Ντενίση για Διονύση Σαββόπουλο: «Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μιμή Ντενίση με μαγιό
Φωτογραφία: mimi_denissi/ Instagram

Από το βράδυ της Τρίτης (21/10), όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, χιλιάδες είναι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες ο κόσμος λέει το δικό του «αντίο» στον σπουδαίο τραγουδοποιό. Η Μιμή Ντενίση, με ένα post στο Instagram προφίλ της, θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά της για την απώλεια του καταξιωμένου καλλιτέχνη.

Στην ανάρτησή της, ανέφερε πως ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας «μεγάλος ποιητής» και εξομολογήθηκε πως είναι σαν «να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο, ένα κομμάτι απ’ την Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, η Μιμή Ντενίση δημοσίευσε μία φωτογραφία του αείμνηστου «Νιόνιου» και έγραψε: «Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο!! Ένα κομμάτι απ’ την Ελλάδα!! Πόσο αγαπημένος άνθρωπος ήταν αυτός!! Πόσο μεγάλος ποιητής όχι στιχουργός, ποιητής. Τολμηρός αντισυμβατικός πιο νέος από τους νέους!! Έφυγε νωρίς αλλά θα μείνει για πάντα!! Και όπως έλεγε ο ίδιος. Οποίος με το θαύμα ζήσει δεν πεθαίνει θα γυρίσει!! Και ο Νιόνιος έζησε με το θαύμα και έκανε και εμάς να πιστέψουμε μαζί του στο θαύμα!!».

