Μαντώ Γαστεράτου: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα μια απειλούμενη εγκυμοσύνη»

Το τρίτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Μαντώ Γαστεράτου τον Νοέμβριο του 2024. Λίγο καιρό πριν από τα πρώτα γενέθλια του δεύτερου γιου της, η δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη (22/10).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαντώ Γαστεράτου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που βίωσε στην τρίτη της εγκυμοσύνη και στο κουράγιο που της έδωσαν εκείνη την περίοδο άλλες γυναίκες.

Μιλώντας για την τρίτη της εγκυμοσύνη, η δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, είπε ότι: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα μια απειλούμενη εγκυμοσύνη με αρκετές νοσηλείες και με αναγκαστική παραμονή, καθήλωση όπως έλεγα εγώ τότε, πολλούς μήνες στο κρεβάτι. Μέσα στο φόβο και στον πανικό μου σκεφτόμουν ότι το σώμα μου είναι καθηλωμένο, πρέπει να γίνει το ίδιο και με το πνεύμα μου;».

Επιπλέον, η Μαντώ Γαστεράτου εξομολογήθηκε πως: «Ιδιαίτερα τις πρώτες φορές της νοσηλείας μου μέσα στο νοσοκομείο, συνδέθηκε μαζί μου πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλές γυναίκες, εμένα αυτό μου έδωσε τρομερό κουράγιο».