Μαντώ Γαστεράτου: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα μια απειλούμενη εγκυμοσύνη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαντώ Γαστεράτου
Φωτογραφία: Μαντώ Γαστεράτου/ Instagram

Το τρίτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Μαντώ Γαστεράτου τον Νοέμβριο του 2024. Λίγο καιρό πριν από τα πρώτα γενέθλια του δεύτερου γιου της, η δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη (22/10).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαντώ Γαστεράτου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που βίωσε στην τρίτη της εγκυμοσύνη και στο κουράγιο που της έδωσαν εκείνη την περίοδο άλλες γυναίκες.

Μιλώντας για την τρίτη της εγκυμοσύνη, η δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, είπε ότι: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα μια απειλούμενη εγκυμοσύνη με αρκετές νοσηλείες και με αναγκαστική παραμονή, καθήλωση όπως έλεγα εγώ τότε, πολλούς μήνες στο κρεβάτι. Μέσα στο φόβο και στον πανικό μου σκεφτόμουν ότι το σώμα μου είναι καθηλωμένο, πρέπει να γίνει το ίδιο και με το πνεύμα μου;».

Επιπλέον, η Μαντώ Γαστεράτου εξομολογήθηκε πως: «Ιδιαίτερα τις πρώτες φορές της νοσηλείας μου μέσα στο νοσοκομείο, συνδέθηκε μαζί μου πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλές γυναίκες, εμένα αυτό μου έδωσε τρομερό κουράγιο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 στην τριμηνιαία του έκθεση

Νέα έρευνα: Πώς μπορούν να βγουν άμεσα 10 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το δώρο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:39 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Χάρις Αλεξίου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – «Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνιος» της Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη...
20:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μίλτος Καρατζάς: Ξέσπασε σε κλάματα για τον Διονύση Σαββόπουλο – «Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου έχει σκορπίσει την θλίψη στον κόσμο της Τέχνης κα...
19:55 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας για Διονύση Σαββόπουλο: «Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης με την μεγάλη κ...
18:45 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ανδρέας Μικρούτσικος για Σαββόπουλο: «Είμαι γεμάτος με τον Διονύση, μεγάλωσα μαζί του»

Πανελλήνιο πένθος έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου. Ο σπουδαίος τρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς