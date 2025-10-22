Χάρις Αλεξίου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – «Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνιος» της Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Ο καταξιωμένος τραγουδοποιός, που λατρεύτηκε απ’ όλους και τα τραγούδια του έγιναν τεράστιες επιτυχίες, έφυγε από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο.

Καλλιτέχνες αλλά και απλός κόσμος, με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «αποχαιρετούν» τον Διονύση Σαββόπουλο, ενώ όλοι τονίζουν το κενό που αφήνει η απώλειά του στην χώρα.

Η Χάρις Αλεξίου λίγες ώρες μετά τον θάνατο του λατρεμένου «Νιόνιου», έκανε μία βαθιά συγκινητική δημοσίευση.

Συγκεκριμένα, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια ανήρτησε μία φωτογραφία του Διονύση Σαββόπουλου και έγραψε: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας.

Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».