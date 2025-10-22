Χάρις Αλεξίου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – «Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χαρούλα Αλεξίου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνιος» της Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Ο καταξιωμένος τραγουδοποιός, που λατρεύτηκε απ’ όλους και τα τραγούδια του έγιναν τεράστιες επιτυχίες, έφυγε από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο.

Καλλιτέχνες αλλά και απλός κόσμος, με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «αποχαιρετούν» τον Διονύση Σαββόπουλο, ενώ όλοι τονίζουν το κενό που αφήνει η απώλειά του στην χώρα.

Η Χάρις Αλεξίου λίγες ώρες μετά τον θάνατο του λατρεμένου «Νιόνιου», έκανε μία βαθιά συγκινητική δημοσίευση.

Συγκεκριμένα, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια ανήρτησε μία φωτογραφία του Διονύση Σαββόπουλου και έγραψε: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας.

Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».

20:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μίλτος Καρατζάς: Ξέσπασε σε κλάματα για τον Διονύση Σαββόπουλο – «Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου έχει σκορπίσει την θλίψη στον κόσμο της Τέχνης κα...
19:55 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας για Διονύση Σαββόπουλο: «Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης με την μεγάλη κ...
19:24 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μαντώ Γαστεράτου: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα μια απειλούμενη εγκυμοσύνη»

Το τρίτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Μαντώ Γαστεράτου τον Νοέμβριο του 2024. Λίγο καιρό πριν ...
18:45 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ανδρέας Μικρούτσικος για Σαββόπουλο: «Είμαι γεμάτος με τον Διονύση, μεγάλωσα μαζί του»

Πανελλήνιο πένθος έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου. Ο σπουδαίος τρ...
