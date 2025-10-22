Χρήστος Μάστορας για Διονύση Σαββόπουλο: «Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες…»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης με την μεγάλη και σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής, έφυγε από την ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου με την είδηση του θανάτου να σκορπίζει την θλίψη σε ολόκληρη την χώρα. Από την ώρα που έγινε γνωστή η απώλεια του «Νιόνιου» όλων των Ελλήνων, χιλιάδες έχουν σπεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο, που για πάνω από εξήντα χρόνια «μάγεψε» τους πάντες με τα τραγούδια του.

Ο Χρήστος Μάστορας πριν από λίγες ώρες έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, θέλοντας να πει και εκείνος το δικό του «αντίο» στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο.

Στην δημοσίευσή του, ο αγαπημένος μουσικός ανέβασε μία κοινή φωτογραφία του με τον αείμνηστο τραγουδοποιό.

Στην λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την φωτογραφία, ο Χρήστος Μάστορας έγραψε: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος, “με κάνα δυο στιχάκια του για πρόσχημα” άλλαζε τον κόσμο μας, έθετε ερωτήματα και μας οδηγούσε σε απαντήσεις, σε μονοπάτια που μόνο ένα λαμπρό μυαλό σαν το δικό του μπορούσε να ανακαλύψει.

Σε ευχαριστούμε για όλα Νιόνιο! Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες. Να ενώσεις μια ολόκληρη Ελλάδα με τα τραγούδια σου».