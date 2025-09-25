Χρήστος Μάστορας: Τραγουδάει την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση – Δείτε βίντεο

Την «Αστερομάτα» τραγούδησε ο Χρήστος Μάστορας το βράδυ της Τετάρτης αλλά δεν ήταν… μόνος.

Παρτενέρ του τραγουδιστή δεν ήταν κάποιος επαγγελματίας συνάδελφός του, αλλά οι κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση, τις οποίες έχει βαπτίσει.

Στο βίντεο που ανήρτησε η Βασιλική Μιλλούση στο Instagram, ο Χρήστος Μάστορας κρατάει μια παιδική κιθάρα την οποία, ωστόσο, χρησιμοποιεί σαν κανονική, ενώ οι κόρες της τον σιγοντάρουν στο τραγούδι.

«No comment» ήταν το μοναδικό που έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Βασιλική Μιλλούση.

Δείτε το βίντεο: