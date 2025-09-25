Οι αθλητικές μεταδόσεις 25/9/2025 – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γιανγκ Μπόις για το Europa League

Το ματς Γιανγκ Μπόις – Παναθηναϊκός για το UEFA Europa League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/09/2025):

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – Μπραν UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου UEFA Europa League

20:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

22:00 Novasports 2HD Τορίνο – Πίζα Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ουτρέχτη – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάλτσμπουργκ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ρέιντζερς – Γκενκ UEFA Europa League

22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:30 Novasports Prime Οβιέδο – Μπαρτσελόνα La Liga