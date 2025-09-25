Σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας
- Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιών
Γεγονότα
- 1818: Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.
- 1833: Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών, που έχουν λιγότερους από έξι μοναχούς.
- 1915: Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
- 1926: Ο Χένρι Φορντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
- 1932: Ελληνικές βουλευτικές εκλογές: Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την αυτοδυναμία. Πρώτο αναδεικνύεται το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη με ποσοστό 33,80%. Το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου έλαβε 33,42%. Και τα δύο κόμματα κερδίζουν από 84 έδρες
- 1976: Το συγκρότημα των U2 αποκτά «σάρκα και οστά» στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
- 2005: Η Εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία.
- 2005: Ο Ισπανός πιλότος της Φόρμουλα 1 Φερνάντο Αλόνσο, γίνεται ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού, σε ηλικία 24 ετών, ενός μήνα και 26 ημερών με τη Renault σπάζοντας το σερί τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ και του Έμερσον Φιτιπάλντι.
Γεννήσεις
- 1897: Γουίλιαμ Φόκνερ, Αμερικανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1949. («Η βουή και το Πάθος») (Θαν. 6/7/1962)
- 1949: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
- 1952: Κρίστοφερ Ριβ, Αμερικανός ηθοποιός. («Σούπερμαν») (Θαν. 10/10/2004)
- 1965: Σκότι Πίπεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
- 1968: Γουίλ Σμιθ, Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ (DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince)
- 1969: Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ουαλή ηθοποιός
- 1971: Νίκος Ψαρράς, Έλληνας ηθοποιός
- 1976: Ζε Ελίας, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
- 1984: ΛΕΞ, Έλληνας ράπερ
Θάνατοι
- 1849: Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1782)
- 1970: Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας. («Ουδέν νεώτερον από το δυτικόν μέτωπον») (Γεν. 22/6/1898)
- 2003: Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. (Γεν. 18/6/1918)
- 2017: Σοφία Ολυμπίου, Ελληνίδα ηθοποιός (Γεν. 23/3/1935)