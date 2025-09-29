Λίνα Νικολακοπούλου για Χάρις Αλεξίου: «Μιλάμε για ένα πρόσωπο με μια χροιά φωνής και ένα αίσθημα που δεν χορταίνεις να το ακούς»

Η Λίνα Νικολακοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και στη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη, την Κυριακή στο OPEN, αναφερόμενη στην καλλιτεχνική της πορεία, στους συνεργάτες της αλλά και στη Χάρις Αλεξίου.

Η γνωστή στιχουργός στάθηκε στην αγάπη του κόσμου και στην επιτυχία που γνώρισαν τα τραγούδια της μέσα από τις φωνές μεγάλων καλλιτεχνών. «Είχαμε τόση επιτυχία που κάναμε με χαρά, να αγγίζουμε τον κόσμο και να ανταποκρίνεται με τα δικά μας, οπότε εγώ ήμουν υπερευτυχισμένη. Δεν σκέφτηκα ποτέ και δεν βρέθηκα ποτέ σε μια κατάσταση να πω… ωχ, αυτά που κάνω εγώ δεν πουλάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έδωσε έμφαση και στη συμβολή των συνεργατών της, τονίζοντας: «Κρατάω πολύ ψηλά τους συνεργάτες μου γιατί με αξίωσαν να φτάσουν τα λόγια μου, μέσα από τις φωνές τους και τις μελωδίες, στην άκρη της Ελλάδας».

Αναφερόμενη στη Χάρις Αλεξίου, η στιχουργός υπογράμμισε πως η απουσία της από το τραγούδι είναι έντονη. «Η Χάρις Αλεξίου λείπει από το μουσικό στερέωμα, δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή μιλάμε για ένα πρόσωπο με μια χροιά φωνής και ένα αίσθημα που δεν χορταίνεις να το ακούς. Εκφράζει την Ελλάδα την ίδια η Χαρούλα», πρόσθεσε.