Τραγωδία στην Αίγυπτο: Γαμπρός πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη

Μια χαρούμενη γιορτή στην Αίγυπτο μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στη νύφη, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Ο Άσραφ Άμπου Χάκαμ γιόρταζε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του στη Νομαρχία Ασουάν, την Πέμπτη. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να χορεύει χαμογελαστός με τη σύζυγό του, κρατώντας το χέρι της, ενώ γύρω τους οι καλεσμένοι τους χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν.

Ξαφνικά, ο Χάκαμ κατέρρευσε στο έδαφος, χωρίς να αφήσει το χέρι της γυναίκας του. Οι καλεσμένοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν, προσπαθώντας απεγνωσμένα να τον επαναφέρουν, ενώ το βίντεο τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα στο πάτωμα της πίστας. Η μουσική και τα γέλια μετατράπηκαν αμέσως σε ουρλιαχτά και πανικό, καθώς ο χώρος γέμισε από φωνές αγωνίας.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, οι γιατροί που τον εξέτασαν αργότερα επιβεβαίωσαν ότι υπέστη ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο. Η είδηση της τραγωδίας διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αίγυπτο, προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη. Εκατοντάδες χρήστες έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και προσευχές στη μνήμη του.

«Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελαστός, ενθουσιασμένος για το μέλλον του», έγραψε ένας φίλος του άτυχου γαμπρού. «Ο Θεός να τον ελεήσει και να του χαρίσει μια θέση στην απεραντοσύνη του Παραδείσου Του», πρόσθεσε ένας άλλος.

Η ιστορία του Άσραφ Άμπου Χάκαμ συγκλόνισε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους στον γάμο, αλλά και ολόκληρη την αιγυπτιακή κοινωνία, που παρακολουθεί με θλίψη την απώλεια ενός νέου ανθρώπου τη στιγμή της μεγαλύτερης χαράς του.