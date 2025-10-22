WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε την Τετάρτη (22/10), καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύονται από δυτικούς συμμάχους.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει ορισμένους δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία. Αυτό αναφέρει η Wall Street Journal.

The Trump Administration has lifted major restrictions on Ukraine’s use of long-range missiles provided by European allies and the United States, including but not limited to “Storm Shadow” Air-Launched Cruise Missiles, allowing the Ukrainian Armed Forces to launch strikes… pic.twitter.com/rmpfSInCDj — OSINTdefender (@sentdefender) October 22, 2025

Αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, τον οποίο παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, για να πλήξει μια ρωσική εγκατάσταση στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με την πίεση που ασκεί ο Τραμπ στη Μόσχα για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και να μην παραχωρηθούν πύραυλοι Tomahawk από τις ΗΠΑ στο Κίεβο.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow βρετανικής κατασκευής την Τρίτη για να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτήρισε την επίθεση ως «επιτυχημένη», η οποία διαπέρασε τις ρωσικές αεροπορικές άμυνες.