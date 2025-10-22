ΕΕ: Συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Φωτογραφία: Unsplash

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι με τους οποίους το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε απόψε η δανική προεδρία της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Βάζει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου έως το 2028

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης.

Η Δανία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

