Η Ουκρανία χαιρετίζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας – «Η ειρήνη έρχεται μέσω της δύναμης»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Φωτογραφία: AP

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγα Στεφανισίνα, χαιρέτισε την Τετάρτη τις πολυαναμενόμενες κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ρωσίας, επισημαίνοντας ότι μόνο οι επιδείξεις ισχύος μπορούν να αποδώσουν απέναντι στη Μόσχα.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν – Κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σταθερή θέση της Ουκρανίας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δύναμης και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο με όλα τα διαθέσιμα διεθνή μέσα», ανέφερε η πρέσβειρα σε σχετική δήλωση.

Πηγή: AFP

