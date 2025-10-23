Η Ουκρανία χαιρετίζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας – «Η ειρήνη έρχεται μέσω της δύναμης»

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγα Στεφανισίνα, χαιρέτισε την Τετάρτη τις πολυαναμενόμενες κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ρωσίας, επισημαίνοντας ότι μόνο οι επιδείξεις ισχύος μπορούν να αποδώσουν απέναντι στη Μόσχα.

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σταθερή θέση της Ουκρανίας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δύναμης και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο με όλα τα διαθέσιμα διεθνή μέσα», ανέφερε η πρέσβειρα σε σχετική δήλωση.

Πηγή: AFP