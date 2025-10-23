Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες σήμερα – Θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες που ξεκινάει την Πέμπτη (23.10), στις 10:00 ώρα Ελλάδας , θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και αναμένεται να εστιάσει στην παρέμβασή του, στη δημιουργία μίας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ζητούμενο μέσα από αυτή τη νέα κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι, όπως αναμένεται να επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να βρεθεί ένα αποτέλεσμα ώστε να μην επιβαρύνονται με υψηλότερες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια τα νοικοκυριά στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, θα ζητήσει να επιταχυνθεί η διαδικασία για περισσότερα δίκτυα και διασυνδέσεις.

Από την άλλη στην παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει και τα επόμενα βήματα στα ζητήματα της Άμυνας, επιμένοντας στην προσέγγιση των 360 μοιρών, αλλά και στην ανάγκη αυτή η προσέγγιση να προστατεύει και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Όπως αναμένεται να υπογραμμίσει, οι απειλές έρχονται και από τον Νότο και όχι μόνο από Ανατολάς.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση είναι τα βασικά θέματα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα η Ουκρανία, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης, με παρόντα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα είναι χαρά μου να καλωσορίσω τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα συζητήσουμε πώς να υποστηρίξουμε περαιτέρω την Ουκρανία καθώς αντιμετωπίζει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Η δέσμευσή μας είναι ακλόνητη. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, ενισχύοντας παράλληλα την Ουκρανία στην επιδίωξη της ειρήνης», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μέσω Χ.

Χθες βράδυ, η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για τη 19η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας, η οποία, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις κυρώσεις της Δύσης.

Βασικό διακύβευμα στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ για να χορηγηθεί στο Κίεβο δάνειο τάξεως 140 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα εξοφλήσει το δάνειο μόνο αν η Ρωσία την αποζημιώσει για τις ζημιές του πολέμου. Προβλέπει επίσης ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα αναλάβουν συλλογικά τον κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο αρκετές χώρες εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις, κυρίως το Βέλγιο, όπου είναι τοποθετημένο το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ.

Στον τομέα της άμυνας, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να παροτρύνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες ως το 2030. Η συζήτηση θα βασιστεί στις πρόσφατες διαβουλεύσεις στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης και στον οδικό χάρτη για την «αμυντική ετοιμότητα 2030», που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο των συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υπενθυμίσει ότι «μια ισχυρότερη και πιο ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα συμβάλει θετικά στην παγκόσμια και διατλαντική ασφάλεια και θα συμπληρώνει το ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει, για τα κράτη που είναι μέλη του, θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας». Θα προσθέτει, επίσης, ότι «θα λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις Συνθήκες».

Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη δίδυμη, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά θέματα. Πρώτον, στις προσπάθειες για την απλούστευση και τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών. Δεύτερον, στη διεξαγωγή στρατηγικής συζήτησης για το πώς θα επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ και ταυτόχρονα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, σε πλαίσιο που θα υποστηρίξει τις βιομηχανίες και τους πολίτες της ΕΕ στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα ως το 2050. Και τρίτον, στα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να χαιρετίσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και να καλέσει όλα τα μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να εφαρμόσουν τη συμφωνία «πλήρως» και «χωρίς καθυστέρηση», «επιτρέποντας έτσι την οριστική παύση των εχθροπραξιών».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου των ευρωπαίων ηγετών, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ και του προέδρου του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, θα συζητηθούν η μακροοικονομική κατάσταση στην ΕΕ, ο διεθνής ρόλος του ευρώ και το ψηφιακό ευρώ.