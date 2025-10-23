Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Αντίστροφη μέτρηση για να γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, κερδίζοντας μία ώρα ύπνου, καθώς η αλλαγή ώρας για το 2025 έχει καθοριστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου,  στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες μας θα μετακινηθούν στις 03:00.

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ως είθισται, «κερδίζουμε» τη μία ώρα ύπνου που «θυσιάσαμε» την άνοιξη, όταν λόγω της θερινής ώρας τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα μπροστά. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ, αλλάζουν αυτόματα την ώρα και χειροκίνητα γίνεται η διαδικασία μόνο για τα παραδοσιακά ρολόγια.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η αλλαγή ώρας στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Η αλλαγή ώρας έχει συνδεθεί με την εξοικονόμηση ενέργειας. Τη δεκαετία του ’70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

