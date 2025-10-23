Βίντεο: Οδηγός φορτηγού πέφτει «αφρενάριστος» επάνω σε ακινητοποιημένα οχήματα – 3 νεκροί

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ένα ημιφορτηγό πέφτει με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε αυτοκίνητα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς.

Συγκεκριμένα, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα εντός του μοιραίου οχήματος, δείχνει μέσα από το παρμπρίζ να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας.

Ενώ μπροστά του είναι ακινητοποιημένη μια μεγάλη ουρά από οχήματα, ο οδηγός το ημιφορτηγού δεν κόβει καθόλου την ταχύτητά του.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου πέφτει επάνω σε ένα λευκό αυτοκίνητο και λόγω της μεγάλης του ταχύτητας παρασέρνει στο διάβα του και άλλα οχήματα.

Παράλληλα, στο βίντεο φαίνεται να ξεσπά και φωτιά στη μηχανή του ημιφορτηγού.

Ο οδηγός συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ πάνω από το όριο. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και μια παραφιλολογία ότι ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα είχε εμπλακεί και σε άλλο ατύχημα όμως ενώ αρχικά συνελήφθη στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

