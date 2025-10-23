Γιώργος Χρανιώτης: «Έχω περάσει το στάδιο των καταχρήσεων αλλά δεν εθίστηκα σε τίποτα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Χρανιώτης

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα, τη νύχτα της Τετάρτης (22/10), όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Action 24. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην περίοδο που συνάντησε το ευρύ φάσμα των καταχρήσεων κατά την οποία, ωστόσο, παραδέχθηκε πως δεν εθίστηκε σε τίποτα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χρανιώτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το έχω περάσει όλο το θέμα των καταχρήσεων χωρίς όμως να με δυσκολέψει καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα από τα τρία. Ίσως στο rock ‘n’ roll να είμαι εθισμένος περισσότερο ακόμα και τώρα, δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Δεν νομίζω όμως ότι εθίστηκα ούτε στην ερωτική συνεύρεση ούτε στα ναρκωτικά αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου».

«Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο, σε ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, ακόμα», δήλωσε στη συνέχεια.

«Στο παρελθόν έχω πει σε ανθρώπους που αγαπάω αυτό που έχει συμβεί, αλλά επίσης το έχω αποφύγει. Νομίζω πως εξαρτάται από τα αυτιά του άλλου. Εξαρτάται πόσο θα πιστέψω εγώ ότι είναι εκπαιδευμένα τα αυτιά του ανθρώπου που θα με ακούσει», συμπλήρωσε ο Γιώργος Χρανιώτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:35 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με αγκαλιάζω και μου ζητάω συγγνώμη, ψιθυρίζω στο αυτί του σ’ αγαπώ αλλά το λέω και δυνατά σε εμένα»

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς επέλεξε να προχωρήσει η Αντιγόνη Κουλουκάκου, πριν από λίγες ώρες, ...
22:46 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Σταύρος Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Στα μάτια μου ήταν ένας σύγχρονος Διόνυσος – Πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»

Με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο αποχαιρέτησε ο μεγάλος Έλληνας μουσουργός, Σταύρος Ξαρχάκος, ...
22:23 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί ο Μαραβέγιας για τον Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ, ευχαριστώ για όλα»

Με μία μακροσκελή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση, ο Κωστής Μαραβέγιας μίλησε για τον Διονύση Σ...
21:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μιμή Ντενίση για Διονύση Σαββόπουλο: «Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο»

Από το βράδυ της Τρίτης (21/10), όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, χιλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς