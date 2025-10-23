ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν – Κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/10) κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

🚨⚡️ Just HOURS after Putin oversaw Russia’s nuclear triad drills, Trump announces: “I’ve canceled my meeting with Putin in Budapest — it’s time to impose new sanctions on Russia.” Washington imposes immediate sanctions on Lukoil, Rosneft, and 28 subsidiaries linked to them. pic.twitter.com/4qkBqPBm7L — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) October 22, 2025

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», καθώς υποδεχόταν τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκε τελικά η επικείμενη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ τόνισε ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΓΓ του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.