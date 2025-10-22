ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε ταξίδια, σπίτια και αυτοκίνητα ξόδευαν τα μέλη του κυκλώματος τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις – Πώς ο ΕΝΦΙΑ «αποκάλυψε» την απάτη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βόρεια Ελλάδα Αττική και Κρήτη για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές προχώρησαν σε 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους και οι δύο εγκέφαλοι του κυκλώματος που φέρεται να πρωταγωνιστούν στην υπόθεση με τις ψευδείς δηλώσεις αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε.

Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα δρούσε επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια – από το 2018 έως το 2022, με τους εμπλεκόμενους να έχουν λάβει εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατ. ελήφθησαν παρανόμως, ωστόσο το πραγματικό ποσό των παράνομων επιδοτήσεων δεν αποκλείεται να είναι αρκετά μεγαλύτερο και να αγγίξει τελικά τα 10 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, αρκετοί από τους εμπλεκόμενους δεν ήταν καν αγρότες, ούτε είχαν χωράφια, με τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις να αφορούν σε σερβιτόρους και Djs.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ακόμα και DJ.

Οι «εγκέφαλοι»

«Αρχηγοί» του κυκλώματος φέρεται να ήταν ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, που συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα. Όπως έγραψε το enikos.gr, ο 36χρονος, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ο 38χρονος, που δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν για να λάβουν επιδοτήσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Πώς έπαιρναν τις επιδοτήσεις

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως φέρεται να έμπαιναν στο σύστημα και να έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια, το δήλωναν σε κάποιον εν αγνοία του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει, και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, στα οποία κατέληγε η επιδότηση.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν περιλαμβάνονται στους 1.036 ΑΦΜ που είχαν εντοπιστεί να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό, στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σύλληψη των 37 ατόμων «είναι μόνο η αρχή» και ότι το συγκεκριμένο μπαράζ συλλήψεων θα λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων, με επίκεντρο, πια, πολιτικά πρόσωπα.

Μέλος του κυκλώματος πήρε μέσα σε ένα χρόνο 350.000 ευρώ

Όπως μετέδωσε το OPEN, ένα μέλος του κυκλώματος πήρε από το 2018 έως το 2024 πήρε παρανόμως 450 χιλιάδες ευρώ σε επιδοτήσεις. Μάλιστα από το ποσό αυτό, περίπου τα 350 χιλιάδες ευρώ τα πήρε το 2024 για αποζημίωση μετά τις καταστροφές του Daniel, δηλώνοντας ψευδώς αγροτεμάχια στην Λίμνη Κάρλα, με τα οποία δεν είχε καμία σχέση.

Πρόκειται για μόνο μία από τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία.

Ταξίδια στο Ντουμπάι, ακριβά σπίτι και αυτοκίνητα

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να ξόδευαν τα τεράστια ποσά που αποκτούσαν από τις παράνομες επιδοτήσεις σε πολυτελείς κατοικίες, ακριβά οχήματα, ταξίδια στο Ντουμπάι και άλλους εξωτικούς προορισμούς, και αγορές από πανάκριβους οίκους μόδας

Ο ΕΝΦΙΑ «πρόδωσε» το κύκλωμα

Ειδοποιητήρια για πληρωμή ΕΝΦΙΑ, σε φορολογούμενους που δεν έχουν χωράφια, συνέβαλαν στην αποκάλυψη της απάτης.

Όπως εξήγησε ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Τα μέλη της σπείρας έβρισκαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί. Τα δήλωναν στο όνομα ενός ανθρώπου που δεν το γνώριζε. Εν συνεχεία, έκαναν πλαστό συμφωνητικό εκμίσθωσης με ένα τρίτο πρόσωπο, μέλος της σπείρας, και εισέπρατταν την επιδότηση. Όμως, με βάση την δήλωση ιδιοκτησίας, ο άνθρωπος που εμφανιζόταν εν αγνοία του ως ιδιοκτήτης έκτασης, ήταν υπόχρεος ΕΝΦΙΑ. Έτσι, με έκπληξη κάποιοι άνθρωποι είδαν να τους έρχεται ειδοποίηση πληρωμής ΕΝΦΙΑ. Έσπευσαν να το δηλώσουν και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι».

Όσον αφορά στο κατά πόσο υπήρξε κάποια μαρτυρία «εκ των έσω», ανέφερε ότι «Πληροφορίες αναφέρουν πως τα μέλη του ελληνικού FBI, υπό τις οδηγίες του εισαγγελέα Εφετών, Δημήτρη Γκύζη , δρουν πλέον με αμερικάνικο μοντέλο. Αξιοποιούν, δηλαδή, δικονομικά όπλα που θεσπίστηκαν πρόσφατα και δίνουν ακόμα και απαλλαγή από βαριά κατηγορία, όπως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αν κάποιος μιλήσει εγκαίρως. Πληροφορίες λένε πως υπήρξε ενδεχομένως τέτοια μαρτυρία μέσα από το κύκλωμα».

Τέλος, ανέφερε πως «Κάποιοι, όπως π.χ. στην Κρήτη, πάνε στις αρχές και ζητούν να επιστρέψουν πίσω επιδοτήσεις, που εισέπραξαν παράνομα. Υπάρχουν πλέον , όπως μαθαίνουμε, αρκετές τέτοιες περιπτώσεις»

Η μαρτυρία-κλειδί

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου, «ένας συνταξιούχος χωρίς γη κλήθηκε να πληρώσει ΕΝΦΙΑ 20.000 ευρώ. Πήγε στον έφορο της περιοχής του και είπε ότι δεν είναι δικά του τα συγκεκριμένα χωράφια. Ο έφορος με τα στοιχεία που του έδωσε ο συνταξιούχος, διαπίστωσε ότι δεν ήταν δικά του αυτά τα χωράφια και τον παρέπεμψε στον Εισαγγελέα. Και δεν ήταν ο μόνος που πήγε στον Εισαγγελέα για τέτοια περίπτωση».

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και διενεργήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.

Οι έρευνες έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

ΦΡΑΠΕΣ

Σε μία άλλη πτυχή την υπόθεση, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατά τον έλεγχο του παραγωγού από την Κρήτη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπέ», εντόπισε σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021–2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ειδική Μονάδα της Αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρότι είχε σχετική υποχρέωση. Από τη διασταύρωση των τραπεζικών και περιουσιακών στοιχείων προέκυψε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar.

Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να εξεταστεί ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ ο φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον υπολογισμό και καταλογισμό των σχετικών προστίμων.

Παράλληλα, διερευνάται εάν συντρέχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάτι που –αν επιβεβαιωθεί– θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας.

Εκτάσεις στη Χίο

Η έρευνα συνδέεται και με το σκέλος των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων καθώς όπως προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης είχε δηλώσει μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων φέρεται να εισέπραξε σημαντικά ποσά επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αργότερα, υποστήριξε πως η δήλωση έγινε «εκ παραδρομής», ωστόσο δεν επέστρεψε τα χρήματα που είχε λάβει, ούτε υπήρξε σχετική διεκδίκηση του ποσού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Είμαι καθαρός και θα κινηθώ νομικά»

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», δήλωσε στο creta24.gr ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα. Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός» συμπλήρωσε.

«Η Jaguar είναι μοντέλο του 1999»

«Σεβόμενος απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μία φορά εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση, στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά εξ’ αυτών ψευδή, να δημοσιοποιούνται στο πανελλήνιο και εγώ να δικάζομαι σε δημόσια δίκη, χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές», ανέφερε ο κ. Ξυλούρης, μιλώντας στο STAR.

«Ως προς την ουσία, θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η “πανάκριβη” Jaguar είναι μοντέλο του 1999, 21 ετών αυτοκίνητο. Το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω τη μεταβίβασα στον αδελφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση, παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία» είπε ο «Φραπές» για την Jaguar.

Θα ζητήσει να καταθέσει στην Εξεταστική

Ο Γιώργος Ξυλούρης σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε επικοινωνία με τους δικηγόρους και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ζητήσει ο ίδιος να πάει και να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έκθεση – «φωτιά» για τον «Φραπέ»

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, το enikos.gr είχε αποκαλύψει την έκθεση των ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών που κλήθηκαν να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας, με πρόεδρο από το 2013 τον Γιώργο Ξυλούρη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ΚΣΟΣ έχει χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζες, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις της, ο «Φραπές» εμφανίζεται να έχει οικονομικές εκκρεμότητες περίπου 618.000 ευρώ προς την εταιρεία.